Battlefront 2: E3-Stream zeigt gewaltige Mehrspieler-Schlacht mit 40 Spielern

Electronic Arts nennt erste Programmpunkte für den Live-Stream zur EA-Play-Konferenz zur E3 2017. Eine wichtige Rolle spielt Star Wars: Battlefront 2. Wie der Publisher in einem Blog-Eintrag auf seiner Webseite mitteilt, dürfen sich Spieler auf erste Spielszenen aus dem Mehrspieler-Modus des kommenden Ego-Shooters freuen. Insgesamt 40 Spieler (20 gegen 20) kämpfen während des Angriffs auf Theed um die Vormacht - im Live-Stream seid ihr hautnah dabei, wenn Darth Mail und andere Helden aus allen Epochen das Schlachtfeld betreten. Klonsoldaten verteidigen sich dabei verzweifelt gegen die anstürmenden Streitkräfte der Separatisten-Kampfdroiden. Die EA Play-Konferenz zur E3 2017 startet am 10. Juni, um 21 Uhr deutscher Zeit. Die Spielszenen aus Star Wars: Battlefront 2 sollen um 21:30 Uhr gezeigt werden.

Dabei bilden bekannte YouTuber und Twitch-Streamer, darunter JackFrags und Darkness429, Teams mit jeweils 20 Spielern, um den Kampf auf den Straßen von Theed auszutragen. Electronic Arts dazu: "Schlanke N-1 Sternenjäger und Vulture-Droiden heulen über dir auf und spucken Licht und Feuer. Wendige AT-RT Kampfläufer rasen um Ecken, verfolgt von dröhnenden GAPs. Agile Klonjetsoldaten springen von Dach zu Dach, während aggressive B2 Super-Kampfdroiden alles in ihrem Weg dem Erdboden gleichmachen. Armeen von Klonen und Droiden sprinten von Deckung zu Deckung und zerreißen mit ihrem Waffenbeschuss die Ruhe der einst so friedvollen Hauptstadt von Naboo. Und im Zentrum der tobenden Nahkampfschlacht mähen sich die Lichtschwerter von Darth Maul und Rey durch die Ränge der anstürmenden Truppen." Battlefront-Fans dürfen sich also auf eine gewaltige Schlacht freuen. Der Release von Star Wars: Battlefront 2 ist für den 17. November geplant - auf PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: EA