Star Trek Online feiert 7. Geburtstag mit Start der nächsten Staffel

Star Trek Online feiert in Kürze bereits sein 7. Jubiläum. Hierzulande ist das offizielle lizenzierte Online-Rollenspiel am 5. Februar 2010 auf den Markt gekommen. Schon wenige Tage vor dem eigentlichen Geburtstag startet Star Trek Online in die 12. Staffel. Das neue Kapitel trägt den Untertitel Reckoning (zu Deutsch: Abrechnung) und erscheint am 26. Januar für den PC. PS4 und Xbox One, für die Star Trek Online erst im Herbst des vergangenen Jahres erschienen ist, werden hingegen erst zu einem noch nicht bekannten, späteren Zeitpunkt bedient.

Reckoning erweitert Star Trek Online um die Story-Episode "Von Zeichen und Wundern", in welcher unter anderem General Rodek seinen ersten Auftritt hat. Außerdem Bestandteil des natürlich wieder kostenlosen Updates, Star Trek Online setzt auf Free2Play, sind eine neue Ruffraktion, ein Fachbereich im F&E-System mit Kits und Modulen, zwei Raum-Wartelisten und eine Raum-Kampfzone, in der sich Allianz und Tzenkethi bekämpfen. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Star Trek Online.