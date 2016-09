Star Trek Online: Euer Raumschiff als Modell aus dem 3D-Drucker

Spieler des Free-2-Play-MMORPGs Star Trek Online können sich demnächst ihre eigenen Raumschiffe als 3D-Modell nach Hause bestellen. Dafür sind Publisher Perfect World Europe und Entwickler Cryptic Studios eine Partnerschaft mit der 3D-Druck-Firma Eucl3D eingegangen. Die Raumschiffe werden mit neuester 3D-Drucktechnologie als detaillierte und farbige 30 cm-Modelle gedruckt und können weltweit versendet werden.

So sehen die Raumschiffe aus dem 3D-Drucker aus. Quelle: Eucl3D / Perfect World Die vielen verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten aus Star Trek Online stehen den Spielern auch beim 3D-Druck des eigenen Schiffs zur Verfügung. Dazu gehören Schiffsname, Hüllenmaterial, Schiffsbauteile, Antrieb und viele weitere Möglichkeiten. Das MMORPG bietet aktuell über 400 unterschiedliche Schiffe, wodurch Millionen von Kombinationsmöglichkeiten denkbar sind. Weitere Raumschiffe aus dem 3D-Drucker findet Ihr in unserer Bildergalerie am Ende dieser Meldung. In den kommenden Wochen wird Perfect World Europe weitere Informationen zu den Preisen und zur Verfügbarkeit veröffentlichen. Mehr zu Star Trek Online findet Ihr auf unserer Themenseite.



Von Dominik Zwingmann

