Star Trek: Bridge Crew: Unser Ersteindruck zum VR-Spiel - Video

Am 30. Mai erscheint Ubisofts nächstes großes Virtual-Reality-Spiel Star Trek: Bridge Crew. Wir haben es uns natürlich angeschaut.

In einem Video gibt euch unser Redakteur Lukas Schmid einen ersten, kurzen Einblick in das Spiel und zeigt euch, wie ihr das Raumschiff USS Aegis kommandiert - im späteren Verlauf ist es auch möglich, das originale Raumschiff Enterprise freizuspielen. Im Sessel des Captains habt ihr Zugriff auf mehrere Systeme des Schiffs und müsst auch mit den anderen Crewmitgliedern kooperieren und interagieren, um eure Missionen erfüllen zu können. In unserem Video könnt ihr sehen, wie es sich anfühlt, die Brückensimulation zu spielen, die übrigens VR-exklusiv ist. Das heißt, ihr könnt Star Trek: Bridge Crew mit einer VR-Brille spielen.

Da wir euch mit dem Video nur einen sehr kurzen "Angespielt"-Einblick in das Spiel geben, stellen wir die Frage: Möchtet ihr mehr davon sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.