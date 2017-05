Star Trek Discovery: Der erste Trailer ist da!

In diesem Herbst freuen sich Star-Trek-Fans über den Start der neuen Serie Star Trek: Discovery, die als Prequel zehn Jahre vor den Abenteuern von Captain Kirk, Mr. Spock und dem Raumschiff Enterprise spielt.

Im Trailer zu sehen ist die Heldin Lieutenant Commander Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) und ihr Captain Philippa Georgiou (Michelle Yeoh). Beide gehören zur Besatzung des Raumschiffs USS Shenzhou, welches am Rande der bekannten Galaxis operiert und dort auf die Klingonen trifft. Diese haben in der neuen Serie einen Look, wie man ihn bisher noch nicht gesehen hat. Sie sind zwar noch als Klingonen erkennbar, doch haben mit der Variante aus der TOS-Serie oder auch Star Trek: Das nächste Jahrhundert nur noch wenig gemeinsam.

Überraschenderweise ist nichts vom namensgebenden Raumschiff Discovery oder dem neuen Captain Lorca (Jason Isaacs) zu sehen. Dafür macht die Shenzhou im Trailer einen guten Eindruck. Die etwas düster gehaltene Brücke erinnert doch etwas an die Raumschiffe aus der Mass-Effect-Reihe. Auch ein alter Bekannter hat einen Auftritt in der Serie: Botschafter Sarek, Vater des Vulkaniers Spock, der offenbar eine Art Mentor von Lieutenant Commander Michael Burnham darstellt.

Der Trailer macht einen interessanten Eindruck und scheint Star Trek wieder in eine etwas andere Richtung zu lenken. Sowohl vom Look als auch von der gesamten Atmosphäre her. Die Special Effects können sich ebenfalls sehen lassen und machen Lust darauf, das Abenteuer im Herbst zu erleben, das in der ersten Staffel 15 Episoden umfassen wird.