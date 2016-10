Von Stardock erreicht uns heute die Ankündigung von Star Control: Origins. Das hat lange gedauert. Denn schon vor inzwischen etwa drei Jahren hat das im Genre erfahrene Studio (Sins of a Solar Empire, Galactic Civilizations) die Rechte an der legendären Reihe aus der Konkursmasse von Atari herausgekauft, und ein Reboot beziehungsweise Sequel angekündigt. Erscheinen soll Star Control: Origins nun im kommenden Jahr zunächst für den PC, Konsolen-Fassungen (höchstwahrscheinlich PS4 und Xbox One) sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Vorbestellung ist aber schon jetzt möglich. Die sogenannte Founders Edition kostet 35 Dollar, die Founders Lifetime Edition 99 Dollar. Early Access ist jeweils enthalten. Was die beiden Editionen ansonsten noch beinhalten, erfahrt ihr unter dem Quellenlink.

Stardock bezeichnet Star Control: Origins als Mischung aus Action, Adventure und Rollenspiel. Die Story beginnt im Jahr 2086, als die Menschheit einen Notruf von einem auf dem Mond Triton gestrandeten Alienraumschiff empfängt. Dieses Ereignis führt zu Bildung der Star Control, einem Bündnis zur Verteidigung der Erde. Die erste Aufgabe der Spielers besteht darin, auf Triton nach dem Rechten zu sehen. Danach geht es an die Erkundung des prozedural generierten Weltraums, wo zahlreiche Gefahren drohen. Stardock hofft, mit Star Control: Origins sowohl Fans der Originalspiele begeistern als auch Neulinge gewinnen zu können. Unterhalb findet ihr den ersten Gameplay-Teaser sowie einige Screenshots und Artworks.

Quelle: Stardock