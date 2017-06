Star Citizen: Details zum Item 2.0 System im neuen Around the Verse Video

In den Around the Verse Videos geben euch die Entwickler des kommenden Weltraum-MMORPGs Star Citizen immer einen Ausblick darauf, an was derzeit gearbeitet wird.

Das neueste Video stellt das Item 2.0 System vor. Dabei handelt es sich um eine für das Spiel sehr wichtige Komponente. Denn über diese werden sehr viele für das MMORPG benötigte Features integriert. Dazu gehört die Möglichkeit, Raumschiffe als "Behausung" in einem Housing-System zu nutzen, während sie im All herumfliegen. Ebenso gehört dazu, dass Schiffe in anderen Schiffen geparkt werden können. Persistenz ist ein Teil des Systems, lokaler Schaden, Energiesysteme und mehr. Die Entwickler geben an, dass es sich um eines der umfangreichsten Systeme handelt, die je für ein MMORPG entwickelt wurden.

Das Around the Verse Video bietet dieses Mal kaum tolle Szenen aus dem Spiel, sondern mehr Erklärungen rund um die Technologie. Schaut es euch selbst an, wenn ihr mehr über diesen Aspekt von Star Citizen erfahren wollt. Die Crowdfunding-Kampagne des Spiels konnte inzwischen übrigens die Marke von 151 Millionen US-Dollar knacken.

