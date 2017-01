Star Citizen: Cheater werden dauerhaft gesperrt und erhalten keine Rückerstattung

Cheaten in einem Onlinespiel kann den ehrlichen Spielern den Spielspaß verderben. Im kommenden Weltraum-MMO Star Citizen gibt es bereits jetzt in der Alpha Cheater, die sich in den Shooter-Gefechten von Star Marine unfaire Vorteile ermogeln.

Doch das will das Entwicklerstudio Cloud Imperium Games nicht tolerieren. Wie das Unternehmen bekannt gibt, will man sehr hart gegen Cheater vorgehen. Wer dabei erwischt wird und wenn man ihm das Cheaten eindeutig nachweisen kann, dann folgt eine permanente Sperre. Außerdem sind Rückerstattungen des Geldes, das man bereits ins Spiel investiert hat, ausgeschlossen. Wer also mehrere Tausend Dollar in Star Citizen gesteckt hat, betrügt und erwischt wird, der ist dieses Geld los und darf nicht mehr spielen.

Allerdings fordern die Entwickler einen Videobeweis, der die Cheater eindeutig überführen soll. Dies wiederum kritisieren einige Spieler, da dies bedeutet, dass man immer neben dem Spielen eine Video-Capturing-Software geöffnet haben muss, um schnell ein Video machen zu können. Doch Cloud Imperium rechtfertigt sich und erklärt, dass die Videos einerseits wichtig sind, um die Betrüger zu identifizieren und auch, um die eigene Anti-Cheat-Software, die derzeit entwickelt wird, optimieren zu können.

Dass sowohl in Star Citizen als auch im Single-Player-Ableger Squadron 42 nicht betrogen werden kann, liegt den Entwicklern sehr am Herzen. Doch eine entsprechende Software steckt derzeit erst noch in den Kinderschuhen und es wird eine ganze Weile dauern, bis sie einsatzfähig ist. Bis dahin muss die Community zusammenarbeiten, denn Betrug wird keinesfalls toleriert.

