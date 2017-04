Star Citizen: ​Crowdfunding erreicht 146 Millionen Dollar - Event für Gamescom angekündigt

Auch, wenn Spieler immer wieder kritisieren, dass die Entwicklung des Weltraum-MMORPGs Star Citizen nicht so schnell voranschreitet, wie man das gerne hätte, so ist der Erfolg des Spiels ungebremst.

So wurde nun die Marke von 146 Millionen Dollar per Crowdfunding geknackt. Hier spielt auch der Raumschiff-Sale wohl eine große Rolle, bei dem die Fans immer besonders spendierfreudig sind. Daher ist davon auszugehen, dass noch weitere solcher Sales folgen, welche die Finanzierungssumme des Spiels weiter in die Höhe treiben.

Die Entwickler gaben außerdem bekannt, vom 21. bis 26. August auf der diesjährigen Gamescom vertreten zu sein. Am Freitag, dem 25. August findet im Gloria Theater der Kölner Innenstadt eine Live-Show statt, während der Chris Roberts durch den Abend führen wird. Die Entwickler versprechen nicht nur einen Rückblick auf das vergangenen Jahr, sondern auch spannende Einblicke in Neuerungen und die Zukunft des Spiels. Wer bei dieser Live-Show-Party im Gloria Theater dabei sein will, der kann sich eines der 750 Tickets für einen Preis von 30 Euro pro Ticket kaufen. Backer und Subscriber erhalten staffelweise von Samstag, dem 22. April bis Sonntag dem 23. April die Möglichkeit, sich Tickets zu bestellen.

Quelle: DualShockers via PC Games Hardware