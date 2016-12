Das bekannte Technikmagazin Wired hat wie in jedem Jahr seine Vaporware Awards verliehen. Mit dem Begriff Vaporware werden Produkte, im konkreten Fall Computer- und Videospiele, bezeichnet, die trotz vollmundiger Versprechungen ein ums andere Mal verschoben werden, oder sogar niemals das Licht der Welt erblicken. In der Wired-Liste sind viele Titel vertreten, die man dort erwarten würde, aber auch das ein oder andere weniger bekannte beziehungsweise längst vergessene Projekt.

Die zweifelhafte Ehre sich Träger des Wired Vaporware Awards 2016 nennen zu dürfen, wurde Star Citizen (geplanter Release-Termin: unbekannt / Squadron 42: 2017), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), Beyond Good and Evil 2 (unbekannt), Cuphead (2017), SpaceVenture (unbekannt), Unsung Story and Project Phoenix (unbekannt), Project Giant Robot (unbekannt), Kingdom Hearts 3 (unbekannt), Deep Down (unbekannt) und Hiveswap (2017) zuteil. Zumindest eine Nominierung hätten sicherlich auch Nioh (8. Februar 2017), oder Dead Island 2 (unbekannt) verdient. Half-Life 2: Episode 3 / Half-Life 3 taugt inzwischen offenbar lediglich noch zum Treppenwitz.

Immerhin haben wir 2016 aber auch den Release von zwei Spielen erlebt, die jahrelang ebenfalls, und zwar völlig zu Recht, die Bezeichnung Vaporware trugen. Final Fantasy 15 ist nach zahllosen Verschiebungen und einer Umbenennung (ursprünglich angekündigt als Final Fantasy Versus 13) ebenso zum Jahresende erschienen, wie das von vielen längst abgeschriebene The Last Guardian. Vielleicht noch überraschender: Beide Titel wussten im großen und ganzen tatsächlich zu überzeugen! Den Test zu Final Fantasy 15 findet ihr unter diesem Link, den Test zu The Last Guardian hier.

