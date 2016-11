Chris Roberts und sein Unternehmen Cloud Imperium Games (CIG) mussten bisher wegen des Großprojekts Star Citizen schon viel Kritik einstecken. Nicht nur Indie-Entwickler und selbsternannter "Hardcore-Internet-Warlord" Derek Smart schießt seit langer Zeit scharf gegen das Projekt und auch direkt sowie sehr persönlich gegen die Beteiligten - teilweise auch unter der Gürtellinie. Auch Duke Nukem-Schöpfer George Broussard hat Zweifel an der Fertigstellung von Star Citizen geäußert. Das Budget sei viel zu klein und 900 US-Dollar für ein nicht einmal existierendes Raumschiff seien schlicht "Wahnsinn".

Offenlegung interner Zeitpläne - Target Dates sind keine festen Release-Termine

Dieser Kritik begegnen Roberts und CIG nun anscheinend mit dem besten Mittel, das ihnen zur Verfügung steht: totaler Offenheit. In seinem neuesten Blogpost kündigt Roberts nämlich an, in Zukunft die internen Zeitpläne für Star Citizen in wöchentlichen Intervallen offenzulegen und dadurch der Öffentlichkeit jederzeit Einsicht in den Entwicklungsprozess des Weltraum-Großprojekts zu gewähren. Um es Fans und Spielern zugänglicher zu gestalten, wird man die technischen Termini vereinfachen.

Wenn sich etwas ändert, entfällt oder fertiggestellt wird, sollen alle in der Lage sein, das durch die bereitgestellten Unterlagen zu erfahren. Den Anfang machen zwei Sheets, die den Entwicklungsprozess von Update 2.6.0 und zum Ego-Shooter-Modul Star Marine visuell abbilden. Aber auch Grafiken für viele weitere Bereiche der Entwicklung von Star Citizen, beispielsweise zur Technik und den Systemen, sollen folgen. Chris Roberts warnt aber schon einmal: Die Termine seien alle "angepeilte Termine" (sogenannte Target Dates), die nicht mit finalen Release-Dates gleichgesetzt werden sollten. Und deshalb seien die Target Dates keine verbindlichen Termine zur Fertigstellung, sondern können sich durchaus ständig ändern.

So viele Menschen arbeiten gerade an Star Citizen

Qualität wird groß geschrieben und soll bei CIG stets das Ziel Nummer Eins bei allen Vorhaben sein. "Wir machen uns auf diese Reise und schauen uns dabei die Spielelandschaft an. Dann fragen wir uns selbst: 'Können wir es besser machen?'. Wir stellen uns diese Frage bei allem, was wir tun", schreibt Roberts in dem Posting. Um die hohen Qualitätsansprüche umzusetzen, arbeiten aktuell 377 Personen an Star Citizen, wie der Studiogründer in einem Live-Stream verriet.

Star Citizen 3.0 und darüber hinaus

Die Planung für Star Citizen reicht um einiges in die Zukunft und so werden die Inhalte benannt, die man mit Update 3.0 einführen will. Dabei handelt es sich um zahlreiche Features wie beispielsweise "Bounty Hunter", einem Modus, der es erlaubt Missionen anzunehmen und "interstellarer Kopfgeldjäger" zu spielen. Spieler und NPCs, die auf der Liste der Gesuchten stehen, müssen aufgespürt und terminiert werden. Auch neue Schiffe (RSI Ursa Rover, Drake Dragonfly, Drake Caterpillar und RSI Constellation Aquila.) stehen auf dem Zettel. Einen aktuellen Ausblick auf weitere Großkampfschiffe (Capital Ships) und kleinere Schiffe, die bald erscheinen, bieten auch die neuesten Videos anlässlich des vierten Geburtstags von Star Citizen.

Doch bei Version 3.0 hört es nicht auf - die Planung zeigt Details bis hin zu Update 4.0, was die Updates 3.1, 3.2 und 3.3 auch mit einschließt. Neue Schiffe und Spielmechaniken stehen auf der To-Do-Liste von CIG. Ihr könnt alle Details einsehen, wenn ihr unserem Link zur offiziellen Seite von Star Citizen folgt.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Star Citizen halten wir auf unserer umfangreichen Themenseite für euch bereit.

Quelle. Roberts Space Industries