Star Citizen: Alpha 2.6.2 online - Bug Fixes, Mega Map und mehr

Chris Roberts' ambitioniertes Weltraum-Projekt Star Citizen schreitet in der Entwickelung immer weiter voran und nimmt klarere Formen an. Nun wurde die Alpha 2.6.2 veröffentlicht und die entsprechenden Patch Notes dazu ebenso. Das Datenpaket steht ab sofort zum Download bereit, nach der Installation sollte der Star Citizen-Launcher Version 2.6.2-521494-c anzeigen. An Bord des neuesten Updates sind primär Bug Fixes für die Module Star Marine und Arena Commander.

Für den Multiplayer-Part der beiden Module steht nun auch die Mega Map bereit, mit der Bereiche viel schneller geladen werden, wenn man zwischen Maps wechselt. Verbesserungen am Netzcode sollen für eine flüssigere Spielerfahrung sorgen und auch ein neues Schiff debütiert in den Modi Crusader und Arena Commander: die Drake Buccaneer

Auch an den Auflösungen wurde geschraubt und 21: 9-Auflösungen von Ultrawide-Monitoren werden nun unterstützt und angeboten. Daneben wurde am User Interface gearbeitet und einige Bugs ausgemerzt. In der neuen Folge von Star Citizen: Around the Verse zeigt euch CIG, wie Schiffe von der Blaupause ihren Weg ins Spiel finden - absolut sehenswert für jeden Fan von Star Citizen!

Die kompletten Patch Notes des Star-Citizen-Alpha-Updates 2.6.2 könnt ihr auf der offiziellen Webseite von Roberts Space Industries lesen, wenn ihr unserem Link folgt. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Star Citizen findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.