Star Citizen: 150-Millionen-Crowdfunding-Grenze geknackt

Mit über 150 Millionen eingesammelten Crowdfunding-Dollars, schwebt Star Citizen in seiner eigenen Sphäre. Die Fans dürfte nun aber vor allem die Präsentation des neuen AEGIS Eclipse freuen, ein Schiff, welches den ersten Stealth-Bomber des Spiels markiert. Das Geschoss wird ab dem 2. Juni zu einem reduzierten Preis verfügbar sein und 275 Dollar (250 Dollar in der War Bond-Version) kosten. Nach dem Angebot, werden die Preise auf 335 Dollar, respektive 305 Dollar steigen.

Eine milde Gabe

Der Grund, warum der Stealth-Bomber für echtes Geld verkauft wird, liegt darin, dass man den Fans eine Möglichkeit geben möchte, das Projekt zu unterstützen. Zum Launch wird AEGIS Eclipse aber auch mit Ingame-Währung zu erwerben sein. Nachfolgend noch ein Auszug zur Geschichte und zum Konzept des Schiffs, der direkt von den Entwicklern stammt.



Project Eclipse

Ausgerüstet mit mehreren Torpedos und aktuellster Scan-Diffusing-Technologie, ist das AEGIS Eclipse das beste und am wenigsten bekannte Verteidigungsinstrument der UEE. Es ist die erste Wahl der Navy, wenn es um die Verteidigung der Grenzen geht und die bevorzugte Waffe gegen die Vanduul. Nun, um die Transparenz gegenüber den Xi'an zu erhöhen, wird Eclipse enthüllt und zum Kauf für die Citizens verfügbar gemacht.

Der Weg zur Stealth-Technologie

Im Jahr 2930 benötigte die UEE Navy einen fortschrittlicheren Stealth-Bomber, um diesen speziell in Defensivoperationen gegen die Vanduul einzusetzen. Die militärischen Verluste stiegen in direkten Kämpfen gegen Vanduul-Streitkräfte. Die Navy benötigte ein Schiff, welches schnell zuschlagen konnte, bevor der Feind seine Präsenz überhaupt entdeckte und welches in der Lage war, strategische Ziele im Vorfeld größerer Angriffe zu zerstören.

Aegis Dynamics bekam den Zuschlag. Das pfeilartige Design, die enorme Feuerkraft und modernste Technologie war der Konkurrenz weit voraus. Das fortschrittliche Rumpfdesign kann sich dank diverser Flügelkonfigurationen an verschiedene Umgebungen anpassen - egal ob in der Atmosphäre oder im schwerelosen Raum.

Nach Jahren ausgiebiger Tests, erreichte AEGIS Eclipse 2932 die Serienreife. Seitdem diente es als unsichtbarer Wache an den Grenzen. Jetzt ist es an der Zeit, den zahlreichen Dienstjahren der Eclipse Anerkennung zu zollen.

Wie seht ihr die Präsentation des Schiffes? Ist es seinen Preis wert?

Quelle: Dualshockers