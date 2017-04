Stalker: ​Noises of the Zone - Erste Videos zum Fan-Remake mit CryEngine

Eine Gruppe namens "Achieved with Cryengine" arbeitet an einem ambitionierten Projekt. Unter dem Namen Stalker: Noises of the Zone soll ein Fan-Remake zum 2007 von GSC Game World veröffentlichten Ego-Shooter entstehen. Über ihren Facebook-Auftritt gewähren die Hobby-Entwickler erste Einblicke in ihr Projekt. Für die grafische Umsetzung nutzen sie die leistungsstarke CryEngine, die beeindruckende Umgebungen auf den Bildschirm zaubert.

Die nachfolgend platzierten Videos - ein Gameplay-Clip mit Spielausschnitten und ein erster Trailer - hinterlassen bereits einen vielversprechenden Eindruck. Noch ist unklar, in welchem Stadium sich die Entwicklung befindet. Dem Facebook-Auftritt der Programmierer zufolge werkeln sie bereits seit über einem Jahr am Stalker-Remake. Einen angepeilten Release-Termin für Stalker: Noises of the Zone teilten die Macher bislang nicht mit. Interessierte können das Projekt über das Bezahlsystem PayPal finanziell unterstützen - Infos findet ihr in der Video-Beschreibung auf YouTube.

Die für das Fan-Remake verantwortliche Vorlage Stalker: Shadow of Chernobyl feierte vor kurzem ihr zehntes Jubiläum - der Titel kam 2007 für PC auf den Markt. Der Ego-Shooter mit Rollenspielelementen zählte zu den meisterwarteten Spielen überhaupt. Warum das so war und was an Stalker so faszinierte, erfahrt ihr in unserem Replay-Video zum Ego-Shooter-Hit.