The Avengers: Erster Teaser zum Spiel von Square Enix und Marvel

28.01.2017 um 11:15 Uhr Square Enix und Marvel haben mit einem Teaser bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit den Entwicklerstudios Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider) und Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided) an einer Spiele-Umsetzung von The Avengers arbeiten. Darüber hinaus handelt es sich um eine mehrjährige Partnerschaft mit vielen weiteren Titeln, die im Rahmen der Zusammenarbeit veröffentlicht werden sollen. Weitere Informationen zum Avengers Project sowie den kommenden Titeln soll es allerdings erst 2018 geben.

