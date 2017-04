Final-Fantasy-Entwickler: Project Scorpio weniger interessant als Nintendos Switch

Die Vorstellung einiger neuer Features von Microsofts kommender 4K-Konsole Project Scorpio hat viele begeistert, ließ aber doch ein paar Fragen offen. Denn so leistungsfähig die Konsole auch sein wird, ihr Erfolg wird von den Spielen abhängen, die für sie erscheinen.

Und allem Anschein nach konnte Microsoft einen wichtigen Partner nicht so ganz überzeugen: Square Enix. Denn in einem Interview mit dem japanischen Magazin Nikkei verriet Square Enix' Yosuke Matsuda, dass man sich im Unternehmen derzeit von allen neu angekündigten Plattformen für dieses Jahr - darunter Nintendo Switch, die Xbox One Project Scorpio, der Windows 10 Game Mode und Googles Mobilplattform Tango - auf die Nintendo Switch konzentrieren würde. Matsuda ist begeistert davon, dass es so viele Plattformen gibt, weil dies gut für die Entwickler sei. Aber er wünscht sich, dass die Switch sehr erfolgreich sein wird. Er möchte, dass noch mehr Titel für Nintendos neues Konsole entwickelt werden und es sollte mehr Portierungen geben.

Es hat also den Anschein, als wären die Entwickler bei Square Enix mehr begeistert von Nintendos Switch als von Microsofts Project Scorpio. Das heißt natürlich nicht, dass Square Enix keine Titel für die kommende 4K-Konsole herausbringen wird, doch der Fokus scheint eindeutig bei der Switch zu liegen. Wer weiß, vielleicht bedeutet dies ja auch ein neues Final Fantasy für Nintendos Konsole. Etwas im Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit mehr RPG-Elementen wäre schon sehr interessant...

Quelle: Neogaf