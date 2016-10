Square Enix: Wagt einen Blick ins Square Enix Cafe in Tokyo

Heute, am 1. Oktober 2016, eröffnet das brandneue Square Enix Cafe in Akihabara, Tokyo. Der weltweite Publisher, vor allem bekannt für seine Final Fantasy-Reihe, besitzt bereits ein Etablissement/ Café namens "Artnia" und einen eigenen Shop in Shinjuku - nun gesellt sich das neue Square Enix Cafe der Palette hinzu. Am 5. Oktober wird ein weiteres Café eröffnet, das auf den Namen "Storia" hört. Famitsu und Dengeki Online haben dem neuen Square Enix Cafe einen Besuch abgestattet und die Impressionen in Fotos festgehalten, die ihr in der Bildergalerie unterhalb dieses Artikels sehen könnt.

Aktuell dreht sich im neu eröffneten Square Enix Cafe alles um Final Fantasy 15 - kein Wunder, denn der nächste Rollenspiel-Hit aus dem Haus ist für den 29. November 2015 für PS4 und Xbox One angekündigt und die Werbetrommel will schließlich gerührt werden. So finden sich im Café überall Hinweise auf das nächste Fantasy-Rollenspiel, wie etwa Untersetzer mit Charakteren aus dem Spiel, Figuren, die zum Bestaunen aber auch zum Kauf bereitstehen, unübersehbare Plakate an den Wänden und noch viel mehr. Auch einen Shop scheint das Square Enix Cafe integriert zu haben. Dort gibt es Plüschfiguren, Poster, T-Shirts und mehr. Ein Café wäre kein Café, wenn es dort keinen Kaffee und Kuchen gäbe. Selbstredend stehen verschiedene Leckereien im Angebot und wetteifern um die Gunst der Kundschaft. Doch seht am besten selbst und verschafft euch einen eigenen Überblick der Location. Noch mehr Bilder gibt es auf den Webseiten von Famitsu und Dengeki Online, wenn ihr unseren Quell-Links folgt.

Quelle(n): Famitsu, Dengeki Online