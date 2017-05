Publisher Square Enix veröffentlichte in diesem Monat die Finanzergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres. Das japanische Unternehmen ist mit den Verkaufszahlen seiner aktuellen Spiele sehr zufrieden. Unter anderem wurde das Rollenspiel Final Fantasy 15 bereits über sechs Millionen Mal an Händler ausgeliefert. Kein anderer Ableger der Reihe konnte so schnell diesen Meilenstein erreichen. Aber auch die Verkaufszahlen von NieR: Automata liegen deutlich über den Erwartungen von Square Enix. Detaillierte Zahlen wurden hier jedoch nicht genannt. Mit dem Umsatz von Rise of the Tomb Raider und Deus Ex: Mankind Divided ist der Publisher ebenfalls zufrieden.

Für kommende Spiele soll das "Games a Service"-Konzept für Square-Produktionen noch weiter in den Fokus rücken. Käufer sollen durch Zusatzinhalte nach Release also länger an die Spiele gebunden werden und im Idealfall natürlich abseits des Kaufpreises weiteres Geld nachwerfen. Für die Zukunft möchte Square Enix außerdem alle wichtigen großen "Triple A"-Produktionen bei internen Entwicklerteams produzieren lassen. Nur noch kleinere Projekte werden an externe Unternehmen weitergegeben. Zudem möchte der Publisher mehr Spiele für den Bereich Europa und Nordamerika veröffentlichen. Neue Informationen zu den langerwarteten Rollenspielen Final Fantasy 7 Remake und Kingdom Hearts 3 gab es ebenfalls. Demnach möchte das Unternehmen bis 2020 beide Titel in den Handel bringen. Das angekündigte Marvel-Avengers-Projekt erscheint frühestens im Jahr 2018. Weitere Meldungen zu Square Enix findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Square Enix Finanzbericht