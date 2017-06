Das durch Bulletstorm und Gears of War: Judgment bekannte Entwicklerstudio People Can Fly ist eine Entwicklungspartnerschaft mit Publisher Square Enix eingegangen. Im Rahmen dieser Kooperation wird derzeit an einem noch unbekannten "AAA"-Spiel für PC und Konsole gearbeitet. Wann Spieler mit ersten Eindrücken zum kommenden Projekt rechnen können, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Zudem gab Square Enix bekannt, dass das Spiel nicht zum Line-Up der diesjährigen E3 2017 gehören wird.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von People Can Fly in Warschau, einem Studio voller engagierter Mitarbeiter, die sich wirklich im Software-Segment auskennen. Wir entwickeln gemeinsam einen Titel, den wir alle spielen wollen und der eine perfekte Ergänzung für unser Portfolio sein wird", sagt Lee Singleton - Head of Studio bei Square Enix London. Erst in dieser Woche hat der Publisher über die Release-Termine für Final Fantasy 7 Remake, Kingdom Hearts 3 und das Marvel Avengers-Projekt gesprochen. Weitere Meldungen zu Square Enix findet Ihr auf unserer Themenseite.