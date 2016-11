Spotify: App des Musikdienstes belastet SSD-Festplatten massiv

Wer die Spotify-App auf einem Desktop-PC oder Laptop benutzt mit SSD benutzt, könnte seiner Festplatte durch massive Überbelastung dauerhafte Schäden zuzufügen - oder zumindest deren Lebenszeit enorm verkürzen. Wie mehrere Nutzer berichten, schreibe die Spotify-App bis zu einem Gigabyte pro Stunde auf die SSD - ohne Abspielen eines Musikstückes. Vereinzelt ist sogar von bis zu 300 MB pro Song die Rede - das sind erhebliche Werte für das Abspielen eines Titels.

Was viele User noch mehr irritiert: Spotify weiß von den Problemen und rät zur "Neuinstallation von Spotify", was allem Anschein nach keine Besserung bringt. Das rät der Hersteller seit August 2016 und verärgert damit zahlreiche Kunden. Ob der Hersteller den Bug beseitigt, ist derzeit nicht bekannt und sogar unwahrscheinlich, da Spotify das Problem offenbar nicht ernst genug nimmt. Nutzer können sich mit einem inoffiziellen Workaround behelfen: Spotify muss dazu angewiesen werden, alle Daten auf eine RAMDISK zu schreiben.

Das Problem erinnert an einen Bug in Firefox und Chrome, der vor geraumer Zeit ebenfalls SSD-Festplatten belastete. Allerdings waren die Schreibzugriffe in diesem Fall nicht ansatzweise so hoch, wie im Fall von Spotify. Nutzer der App können in wenigen Tagen auf mehrere Terabyte kommen und ihre Festplatten massiv ihrer Lebenszeit berauben. Ohne Workaround ist die Nutzung der App zusammen mit einer SSD-Festplatte nicht mehr empfohlen. Hinweise zum SSD-Workaround findet ihr nach einem Klick auf den Link. Habt ihr die Spotify-Probleme bei euch bereits entdecken können? Schreibt uns einen Kommentar ans Ende dieser Zeilen.