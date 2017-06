Von Splinter Cell fehlte auf der Ubisoft-Konferenz zur E3 2017 jede Spur. Dabei keimten wenige Tage vor der Spielemesse Hoffnungen bei den Fans auf, dass der französische Publisher insgeheime an einem neuen Ableger der Stealth-Actionm-Serie arbeitet. Ein Artikel der Webseite Somosxbox bezog sich auf einen aktuellen Markenschutzeintrag auf der Webseite Justia.com. "Dabei hat Ubisoft den Markenschutz für die Rechte an Splinter Cell aus Lizenzgründen nicht einfach erneuert (wie es Microsoft mit Scalebound machte), sondern reichte vielmehr einen Eintrag für eine neue Marke mit dem gleichen Namen ein", schrieb Somosxbox.

In einem zur E3 2017 geführten Interview fragte US-Journalist Geoff Keighley den Ubisoft-Chef Yves Guillemot nach möglichen Plänen des Publishers zu einem neuen Splinter Cell. Guillemot äußerte sich zwar vage, deutet aber zumindest an, dass Splinter Cell nicht in Vergessenheit geraten ist: "Ich kann nicht viel darüber sagen. Sicher ist, dass wir alle Clancy-Spiele versorgen", erklärt er und ergänzt, dass man im Moment mit vielen anderen Projekten beschäftigt sei.

In diesem Zusammenhang zählt der Ubisoft-Chef etwa The Division und Rainbow Six Siege auf, die nach wie vor von vielen Spielern gespielt würden. "Ich glaube, am gestrigen Tag haben die meisten Spieler gezockt", setzt der Ubisoft-CEO fort. Alle Clancy-Spiele wären wichtig für den Hersteller. "Wir vergessen dabei auch Splinter Cell nicht", fügt Guillemot hinzu. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. So bald dürfte damit aber wohl nicht zu rechnen sein. Mit Splinter Cell: Blacklist erschien im September 2013 der derzeit letzte Teil der Stealth-Action-Serie.

Quelle: Game Informer, YouTube