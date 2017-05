Splatoon 2: Singleplayer-Modus vorgestellt, Switch-Bundle angekündigt

Ebenfalls Thema auf Nintendos Direct-Webshow in der vergangenen Nacht war Splatoon 2, wenn auch eher am Rande. Erstmals vorgestellt wurde die Singleplayer-Kampagne von Splatoon 2. Dem Wii-U-Vorgänger fehlte eine solche noch. Im sogenannten "Helden-Modus" bekommt der Spieler von Limone den Auftrag, die Tintenfisch-Schwester Aioli und den Riesen-Elektrowels wiederzufinden. Der Einzelspieler-Part ist als Vorbereitung für den nach wie vor im Fokus stehenden Multiplayer angelegt, fehlt dementsprechend wohl kaum sonderlich umfangreich aus. Der Clip zeigt erste Szenen aus dem Helden-Modus.

Splatoon 2 erscheint am 21. Juni exklusiv für Nintendo Switch. Der Third-Person-Shooter wird auch im Bundle mit einer limitierten Konsole in den Farben neon-blau / neon-rot erhältlich sein. Außerdem wird es eine speziellen Pro Controller mit verschiedenfarbigen Griffen und Tintenklecks-Design geben sowie eine Splatoon-2-Tragetasche für Nintendo Switch. Erst im Herbst will Nintendo auch noch zum Spiel passende Joy-Cons auf den Markt bringen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Splatoon 2.