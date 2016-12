Im Jahresrückblick erinnern wir uns gerne an positive Erfahrungen und Erlebnisse. So auch im Bezug auf unser Hobby, den Videospielen. Doch wo Licht, da auch Schatten. Deshalb lassen wir im Video-Special die schlechtesten Spiele 2016 Revue passieren - und davon gab es in den vergangenen zwölf Monaten doch reichlich. Deshalb haben wir eine exemplarische Auswahl getroffen, die veranschaulichen soll, mit welchen miesen Gurken wir uns herumärgern mussten. Die Spitzenposition in diesem Jahr nimmt zweifellos der Themenpark-Manager Rollercoaster Tycoon World (PC Games-Wertung: 46 Prozent) ein. Unspielbar ist das peinliche Machwerk von Atari zwar nicht, doch die erschreckend veraltete Grafik in Kombination mit der fummeligen Steuerung ist Grund genug, das Spiel zu meiden. Vor allem, weil es mit Planet Coaster eine deutlich attraktivere Alternative in einem vergleichbaren Preissegment gibt.



Und was war noch mies?

Auf einem ähnlich unterirdischen Niveau wie Rollercoaster Tycoon World bewegt sich auch der Online-Shooter Resident Evil: Umbrella Corps. Spielerisch extrem seicht, schockiert im Koop-Geballer der dürftige Umfang. Von den lächerlichen Animationen und der allgemein schwachen Präsentation wollen wir gar nicht erst reden. Auch der Plattformer Mighty No. 9 entpuppt sich rückblickend als gigantischer Flop. Wer sich einen Plattformer in der mit Mega Man vergleichbarer Qualität von Keiji Inafune erhoffte, dessen Traum ist leider geplatzt.

Weitere Spiele-Gurken des Jahres 2016 thematisieren wir im eingangs erwähnten Video-Special. Nominierte Spiele, die es nicht ins Video geschafft haben, aber hier dennoch nicht unter den Teppich gekehrt werden sollen: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutanten in Manhattan, Dino Dinis Kick Off Revival und Prospekt. Eine Bemerkung zum Schluss: "Enttäuschungen" wie Mafia 3 sind nicht per se schlecht und sind daher kein Gegenstand dieser Übersicht. Welche Spiele hinter ihren Erwartungen geblieben sind, fassen wir in einem separaten Rückblick zusammen.