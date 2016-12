Indie-Perlen 2016: Die größten Highlights im Video-Rückblick

Über den Globus verteilte Teams mit hunderten Angestellten, Budgets in dreistelliger Millionenhöhe, aufwendige Marketing-Kampagnen auf allen relevanten Kanälen: Die Videospielbranche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark professionalisiert. Abseits des Triple-A-Markts mit Spielen der Sorte von Battlefield 1 und Grand Theft Auto 5 existieren zum Glück aber auch kleinere Entwicklerstudios. Jene nehmen sich mitunter mehr Freiheiten heraus, um neue Spielkonzepte zu entwickeln oder an bestehende aus einer anderen Perspektive heranzugehen.

Im Jahr 2016 entstanden deshalb viele Indie-Perlen, auf die wir rückwirkend in unserem nachfolgenden Video-Special erinnern möchten. Perlen wie zum Beispiel der Walking-Simulator Firewatch. Die Protagonisten der sympatischen Geschichte werden nicht gezeigt, sondern anhand ihrer Walkie-Talkie-Gespräche charakterisiert. Ein spannender Ansatz, der dank hervorragender Synchronisation aufgeht. Für helle Begeisterung sorgte auch Stardew Valley. Der Harvest-Moon-Klon ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert: Es ist ein Ein-Mann-Projekt und bietet mindestens den gleichen Tiefgang wie das Original.



Und was kam sonst noch?

Auf Diablo 4 müssen wir vermutlich noch lange warten. Umso größer war die Freude über den Release von Grim Dawn. Das Action-Rollenspiel ehemaliger Titan-Quest-Schöpfer ist technisch betrachtet vielleicht nicht auf dem neuesten Stand und bietet keine episch erzählte Story. Aber die Monsterhatz macht dank großer Spielwelt, Unmengen an Loot und Quests jede Menge Spaß. Fans von Jump & Runs hatten 2016 ebenfalls gut lachen. Erst erschien das zuckersüße Unravel, im Sommer folgte schließlich als Kontrastprogramm das eher düster gehaltene Inside. Weitere Indie-Hits des Jahres besprechen wir im eingangs erwähnten Video. Was sind eure Favoriten? Nutzt die Kommentarfunktion!