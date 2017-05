Deutschland auf Rang 4 der Länder mit den meisten Umsätzen durch Spiele

Mit Computerspielen werden jedes Jahr enorme Umsätze auf der ganzen Welt erzielt. Doch in welchen Ländern geben die Spieler am meisten Geld aus?

Dieser Frage ging das Marktforschungsinstitut Newzoo auf den Grund und stellte jetzt eine Liste mit den Top 100 Ländern zusammen. Aus dieser Liste geht hervor, dass China mit einem Umsatz von ungefähr 27,55 Milliarden Dollar in diesem Jahr an der Spitze steht. An zweiter Stelle platzieren sich die USA mit rund 25 Milliarden Dollar, gefolgt von Japan mit 12,5 Milliarden. Auch Deutschland ist mit dabei und befindet sich sogar auf Platz vier mit 4,4 Milliarden Dollar Umsatz. Damit stehen wir knapp vor England, das rund 4,2 Milliarden an Umsatz für sich verbuchen kann.

Korea, Frankreich, Kanada, Spanien und Italien runden die Top 10 ab. Auf den beiden letzten Plätzen der Top 100 stehen Mazedonien und der Sudan.

Hierbei handelt es sich allerdings um Schätzungen des Marktforschungsinstituts, die auf Verbraucherstudien, Daten von Transaktionen, Geschäftsberichten von Unternehmen und Volkszählungsdaten sowie einigen anderen Faktoren beruhen.

Quelle: DualShockers