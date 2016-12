Das Spielejahr 2016: Das war das Jahr 2016 in Zahlen

Das Jahr 2016 war sehr ereignisreich. Es hat sich viel im Spielesektor getan. Unter anderem erschienen die ersten Virtual-Reality-Headsets, die in den kommenden Jahren den Bereich der Spiele maßgeblich mit beeinflussen könnten. Und Pokémon GO sorgte für einigen Wirbel bei den Mobile Games.

Gamesindustriy.biz hat auf die vergangenen zwölf Monate zurückgeblickt und eine Grafik mit den wichtigsten Zahlen erstellt. Wir fassen diese hier nun zusammen.

5,9 Milliarden Dollar gab Activision Blizzard für den Kauf von King.com aus, während Tencent sogar 8,6 Milliarden Dollar für die Aktien von Supercell hinblätterte. Vivendi kostete die feindliche Übernahme von Gameloft 770 Millionen Dollar. 2,8 Milliarden Dollar sollen VR-Unternehmen in VR-Projekte investiert haben.

In nur 90 Tagen konnte das Mobile Game Pokémon GO 600 Millionen Dollar Umsatz erzielen und ist damit das Spiel, das diese Zahl am schnellsten erreichen konnte. 38% der auf Steam aktuell erhältlichen Spiele wurden 2016 veröffentlicht und 3.781 Spiele erhielten das Go über Steam Greenlight. Die Top sieben der größten Hardware-Starts in diesem Jahr waren die Xbox One S, die PS4 Slim, die PS4 Pro, Oculus Rift, Playstation VR, HTC Vive und Daydream View.

In England sind aktuell 2.065 Spieleunternehmen aktiv. Auf Playstation waren 52,9 % der veröffentlichten Spiele neue Marken. Bei der Xbox One waren es 50 %. Von Ubisoft kamen 28 % neue Spielemarken, von Activision Blizzard 20 % und von Electronic Arts 12,5 %. Im Bereich Crowdfunding wurden 20 Millionen Dollar für 330 neue Spieleprojekte investiert. Über Kickstarter wurden 95 % dieser Spiele finanziert.

Die erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen über Fig waren Psychonauts 2 (3,82 Millionen Dollar), Wasteland 3 (3,12 Millionen Dollar) und Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch (445.476 Dollar). Die Top 3 der meistgeschauten Spieletrailer auf Youtube waren Clash of Clans: Virtual Reality Raid mit 50,1 Millionen Views, der Ankündigungstrailer von Battlefield 1 mit 49,8 Millionen Views und der Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare mit 35,9 Millionen Views.

Das Spiel mit der höchsten Wertung auf Metacritic ist 2016 Uncharted 4: A Thiefs End, das Spiel mit 93 %. Die schlechteste Wertung erhielt dagegen Ghostbusters mit 30 %. In den Medien am meisten behandelt wurden Pokémon Go, Overwatch, Doom, Battlefield 1 und Final Fantasy 15.

Man darf gespannt darauf sein, wie diese Zahlen für das kommende Jahr aussehen werden.

Quelle: Gamesindustry.biz