Spiele mit dem Partner: Wie bringt man Freund oder Freundin zum Spielen?

Will man eine Runde zocken, dann sieht man oft schon, wie der Partner die Augen verdreht. Dabei sind Spiele doch so interessant und wie man heutzutage sieht, ist für jeden etwas dabei. Es spielen mehr Menschen als jemals zuvor!

Kotaku hat eine interessante Liste an Tipps zusammengestellt, mit denen man versuchen kann, den Freund oder die Freundin davon zu überzeugen, auch mal ein Spielchen zu wagen. Als Grundregel gilt dabei, dass man niemanden zu seinem Glück zwingen kann. Zwang führt dazu, dass oft abgeblockt wird. Hinzu kommt, dass man das Interesse des Partners wecken muss. Man sollte versuchen, die Spiele auf die Interessen des Partners anzupassen. Liest dieser beispielsweise gerne Fantasyromane, so kann man ihn behutsam an ein episches Rollenspiel heranführen und ihm von der fantastischen Geschichte erzählen, die er damit erleben kann. Außerdem sollte man immer den Spaß in den Vordergrund stellen und nicht versuchen, den Partner zu einem exzellenten Gamer zu machen, der es mit anderen aufnehmen soll. So etwas übt unnötigen Druck aus und schreckt diejenigen ab, die mit Spielen sonst nichts am Hut haben.

Den Partner an Spiele heranführen zu wollen, die mit dem echten Leben in Verbindung stehen, wie Kochgames, ist ebenfalls laut Kotaku keine gute Idee. Denn oft kommt dann die Frage auf, warum man etwas spielen sollte, das man genauso gut im echten Leben tun kann. Multiplayer Games bieten eine ideale Möglichkeiten, die Freundin oder den Freund für das Spielen zu begeistern. Denn dann ist man gemeinsam unterwegs, teilt sich die Verantwortung und kann Dinge zusammen erleben. Hierbei sollte man drauf achten, dem Partner nicht zu viel vorzukauen. Lasst ihn oder sie einfach mal das Spiel selbst erkunden.

Es ist weiterhin wichtig, dass man keine Spiele wählt, die sich selbst zu wichtig nehmen und die eine verbissene Community haben. Es soll Spaß machen und sich nicht wie Arbeit anfühlen. Wenn man Fehler macht, soll es egal sein und nicht den Zorn der Mitspieler auf sich ziehen. Spiele mit Humor und kooperativen Spielmodi sind also ideal. Große, offene und wunderschöne Welten laden außerdem zum Erkunden ein. Spiele mit einer guten Story und interessanten Charaktere eigenen sich ebenfalls.

Man selbst sollte den Partner nicht auslachen, wenn er etwas falsch macht. Auf der anderen Seite sollte man ihn auch nicht wie ein kleines Kind behandeln und zu jeder Kleinigkeit beglückwünschen. Auch sollte man dem Freund oder der Freundin nicht ständig über die Schultern schauen, da man sich unter Beobachtung nicht wohl fühlt. Generell braucht man viel Geduld und Verständnis.

Als gute Einstiegsspiele empfiehlt Kotaku unter anderem Final Fantasy XIV, Yoshi's Wooly World, Inside und Crawl.

Quelle: Kotaku