Seit vielen Jahren stellt die Modderszene eine wichtige Subkultur in der Videospielindustrie dar - und dass sie nicht gerade an Bedeutung verliert, zeigt etwa die inzwischen anzutreffende Mod-Unterstützung auf Konsolen bei Spielen wie Fallout 4 und The Elder Scrolls 5: Skyrim. Auch die Betreiber der Webseite ModDB zeigen mit einer Abstimmung pünktlich zum Jahresende, wie lebendig die Mod-Welt ist: Aus nicht weniger als 10.000 im Jahr 2016 erstellten Modifikationen hat das Team die 100 besten Mods ausgewählt. Unter den beliebtesten und besten Modifikationszielen finden sich ungebrochen populäre Spielemarken wie Half-Life, Doom, Skyrim, Deus Ex, Fallout, Battlefield, Starcraft und viele weitere.

Auf ihrer Top-100-Seite lassen die Betreiber von ModDB derzeit über die beste Modifikation des Jahres abstimmen. Zur Wahl stehen dabei nicht nur viele bereits veröffentlichte Mods, sondern auch solche, die sich noch in der Entwicklung befinden und erst noch erscheinen. Unter diesen finden sich etwa Projekte wie die Half-Life-2-Mod "Operation: Black Mesa", "Apotheosis" für The Elder Scrolls 5: Skyrim, oder auch die Mod "Star Wars Battlefront 3 Legacy für Star Wars Battlefront 2 wieder. Noch bis zum 21. Dezember dürft ihr unter den Kandidaten abstimmen und dazu beitragen, die beste Modifikation des Jahres zu ermitteln und zu küren.

Quelle: ModDB via PCGamesN