Pachter zu 2016: Mit diesen Prognosen lag der Analyst richtig

Der Analyst Michael Pachter ist kein Unbekannter in der Videospielindustrie: Sein Job ist es unter anderem, Vorhersagen für Entwicklungen auf dem Gamesmarkt anzustellen, und während auch Analysten keine Hellseher sind, und nicht immer richtig liegen können, stellte Pachter in der Vergangenheit des Öfteren seine Weitsicht unter Beweis. Die Webseite Kotaku hat sich nun, zum Ende des Jahres, die Vorhersagen Pachters für 2016 zur Brust genommen, und geprüft, in welchen Punkten der Experte richtig lag, und in welchen nicht. Die Vorhersagen wurden im Jahr 2013 aufgestellt, also grob zu Beginn der aktuellen Konsolengeneration.

Einen guten Tipp gab Pachter hinsichtlich der Verkaufszahlen von PlayStation 4 und Xbox One ab. 37,7 Millionen verkaufte PS4-Exemplare und 29 Millionen Xbox-One-Verkäufe schätzte der Experte für das Ende des Jahres 2016, und sollte damit nicht verkehrt liegen: Anfang Dezember hatte Sony eine starke Verkaufszahl von 50 Millionen PS4-Einheiten verkündet. Wie viele Exemplare Microsoft derweil an den Mann bringen konnte, ist unklar, da der Konzern schon seit Längerem keine Zahlen mehr preisgibt - dass er aber zumindest Pachters Einschätzung erfüllen konnte, hält Kotaku dank der Xbox One S und diversen Preissenkungen für möglich.

Für Nintendos Wii U hatte Pachter derweil weniger rosige Aussichten in petto: Einschätzungen zufolge sollte die Wii U weniger als 20 Millionen Exemplare verkaufen, und das ist definitiv der Fall. Zum Ende des Jahres hin soll der Konzern etwa 13 Millionen Einheiten verkauft haben. Außerdem prognostizierte Pachter, Nintendo würde in den drei Jahren an der Wii-U-Produktion anhalten - und behielt damit recht: Erst im vergangenen Monat hatte der Konzern die Herstellung seiner Konsole eingestellt.

Gute Einschätzungen also hinsichtlich der Konsolenerfolge - doch wie sieht es in der Preispolitik aus? Dort lag der Experte gerne auch einmal daneben. Für die PlayStation 4 sagte er für die drei Jahre nur dezente Preissenkungen voraus - von 399,99 auf 299,99 US-Dollar im Jahr 2016. Inzwischen wurde die Konsole aber auch deutlich günstiger angeboten, etwa im Bundle mit Uncharted 4: A Thief's End für 250 US-Dollar.

Auch die Xbox One sank stärker im Preis, als vorhergesagt: Pachter schätzte, Microsofts Hardware würde von 499,99 auf 349,99 US-Dollar sinken, tatsächlich hat es die Konsole inzwischen aber schon auf 300 US-Dollar geschafft. Dafür lag der Analyst wieder bei Softwarepreisen richtig: Für die drei Jahre sagte Pachter einen stabilen Preispunkt von 59,99 US-Dollar für Spiele voraus, und auf diesem Level befinden wir uns auch heute noch - trotz Inflation und steigenden Entwicklungskosten.

Quelle: Kotaku