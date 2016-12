Konsolenspiele im Januar 2017: Monatsvorschau mit Resident Evil 7 & mehr

Jetzt ist es fast geschafft: Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu, und mit ihm ein bewegtes Videospieljahr. Dass allerdings bereits der anstehende Januar des kommenden Jahres 2017 schon so einiges für Freunde der interaktiven Unterhaltung in petto hält, zeigt euch heute unsere Videovorschau für Konsolenspieler. Los geht es etwa am 10. Januar mit dem Adventure Night in the Woods für PC und PlayStation 4, das einen besonders interessanten Grafikstil aufweißt. Am 13. Januar geht es mit dem 2D-Shooter Rise & Shine für PC und Xbox One weiter, der in bunter Comicgrafik neben geschulten Reflexen auch euer Knobelvermögen auf die Probe stellen soll.

Comicartig geht es auch in der zweiten Hälfte des Januars weiter: Gravity Rush 2 erscheint voraussichtlich am 18. Januar für PS4. Besitzer von Nintendos 3DS kommen ab dem 20. Januar in den Genuss der Neuauflage vom PS2-Rollenspielklassiker Dragon Quest 8: Reise des verwunschenen Königs. Deutlich düsterer wird's dann am 24. Januar 2017, wenn uns Resident Evil 7: Biohazard zurück zu den Horrorwurzeln der populären Capcom-Reihe führen soll. Das Spiel ist für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.

Und dann geht es auch schon wieder rollenspielerisch weiter: Ebenfalls am 24. Januar soll das sperrig betitelte Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue erscheinen - eine Sammlung mehrerer Kingdom-Hearts-Ableger für die PS4. Auch Yakuza Zero erscheint am 24. Januar für die PS4 und erzählt die Vorgeschichte der beliebten Gangsterreihe. Mit Tales of Berseria soll dann am 26. Januar der inzwischen 16. Ableger der Tales-Reihe auf PC und PS4 erscheinen. Den Abschluss machen am 27. Januar die Definitive Edition von Valhalla Hills für PS4 und Xbox One und am 31. Januar die physische Veröffentlichung der ersten Staffel von Hitman.