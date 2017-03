Portal & Co.: Die 12 Finalisten für die Video Game Hall of Fame

Auch in diesem Jahr beabsichtigt das "The Strong"-Institut wieder, ausgewählte Videospiele in der Video Game Hall of Fame zu verewigen. Spieler aus über 100 Ländern durften dafür passende Kandidaten vorschlagen, aus denen Journalisten und andere Experten schließlich eine engere Auswahl trafen. Die zwölf Finalisten des Jahres 2017 für die Video Game Hall of Fame sind die Titel Donkey Kong, Final Fantasy VII, Halo: Combat Evolved, Windows Solitaire, Mortal Kombat, Myst, Pokemon Rot und Grün, Portal, Resident Evil, Street Fighter 2, Tomb Raider und Wii Sports.

Was all diese Spiele nach Meinung der Experten mitbringen, hat Jon-Paul C. Dyson vom "The Strong"-Museum in einer Stellungnahme zum Ausdruck gebracht: "Diese zwölf Finalisten für die World Video Game Hall of Fame umspannen Dekaden, Spieleplattformen und Herkunftsländer - aber was sie alle gemeinsam haben, ist ihr unumstrittener Effekt auf die Welt des Gaming und der Popkultur", so Dyson. Die Finalisten sollen sich demnach hinsichtlich der folgenden Kriterien bewährt haben:

Ikonenstatus - Das Spiel ist weithin bekannt und erinnerungswürdig

- Das Spiel ist weithin bekannt und erinnerungswürdig Langlebigkeit - Das Spiel genießt anhaltende Popularität, und ist mehr als ein kurzlebiger Trend

- Das Spiel genießt anhaltende Popularität, und ist mehr als ein kurzlebiger Trend Einfluss - Das Spiel hat einen starken Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung anderer Spiele und anderer Unterhaltungsformen, oder auch auf Popkultur und Gesellschaft im Allgemeinen genommen

- Das Spiel hat einen starken Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung anderer Spiele und anderer Unterhaltungsformen, oder auch auf Popkultur und Gesellschaft im Allgemeinen genommen Geographische Reichweite - Das Spiel erfüllt die oben genannten Kriterien über internationale Grenzen hinweg

Am 4. Mai 2017 soll offiziell bekannt gegeben werden, welche der Nominierten letztendlich in der Video Game Hall of Fame verewigt wurden. Die Ruhmeshalle umfasst bereits Klassiker wie Doom, Grand Theft Auto III, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, Pac-Man, Pong, The Sims, Sonic the Hedgehog, Space Invaders, Super Mario Bros., Tetris und World of Warcraft.

Quelle: The Strong via Gamespot