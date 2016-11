Bundestag: Weltweit größte Computerspiele-Sammlung wird gegründet

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages will laut einer Pressemeldung die größte Computerspiele-Sammlung der Welt gründen. Ab 2017 werden für dieses Unterfangen die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt. Um dies zu bewerkstelligen werden die Bestände des Computerspielemuseums, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und der Computerspielesammlungen des Zentrums für Computerspielforschung der Universität Potsdam (DIGAREC) und der Zentral- und Landesbibliothek Berlin in in zwei Stufen zusammengelegt. Dadurch wird die weltweit umfangreichste und bedeutendste Sammlung mit mehr als 50.000 Computer- und Videospielen entstehen.

"Die Computerspielesammlung wird mit ihrem weltweit einzigartigen Bestand und der Expertise seiner Initiatoren zu einem international beachteten Leuchtturm für das Kulturgut Computerspiele werden. Der Deutsche Bundestag unterstreicht mit seiner Unterstützung die große Bedeutung der Bewahrung dieses kulturellen Erbes auch mit Blick auf den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Räume der Alten Münze in Berlin wären für eine solche Sammlung beispielsweise ein wunderbarer Standort", so die zuständigen Berichterstatter Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger Kruse (CDU).

"Wir freuen uns über dieses wichtige Zeichen des Deutschen Bundestages für die Bewahrung digitaler Spiele als wichtiges Kulturgut und danken insbesondere dem Haushaltsausschuss für sein Engagement", so die vier Initiatoren Andreas Lange (Computerspielemuseum), Felix Falk (USK), Michael Liebe (DIGAREC) und Peter Tscherne (Stiftung Digitale Spielekultur).

Koordiniert und organisiert wird all dies von der Stiftung Digitale Spielekultur. Es wird mit der Internationalen Computerspielesammlung eine Institution entstehen, welche die künftigen Entwicklungen des Mediums bewahrend begleitet. Die Definition des Sammlungsgegenstands und seine Abgrenzung zu anderen medialen Phänomenen steht dabei im Mittelpunkt. Langzeiterhaltung durch eine effektive und angemessene Erschließung und einem wissenschaftlich fundierten Konzept sollen das Bewusstsein des kulturellen Erbes stärken.