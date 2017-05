Anita Sarkeesian: Feministische Videoreihe endet nach fünf Jahren

Mit der Video-Reihe Tropes vs. Women in Video Games sprach Frauenrechtlerin Anita Sarkeesian Themen an, wie beispielsweise, dass Frauen in Computerspielen meist nur die Jungfrauen in Nöten seien, die gerettet werden müssen.

Sie setzte sich immer wieder dafür ein, dass Frauen eine stärkere und unabhängigere Rolle in Computerspielen einnehmen müssten. Dafür erntete sie nicht nur Zuspruch, sondern auch jede Menge Kritik. Ihre Video-Reihe Tropes vs. Women in Video Games ist nun jedoch nach 21 Folgen zu Ende.

Doch das bedeutet nicht, dass sich Anita Sarkeesian nicht weiter für die Rechte von Frauen in der Games-Branche und für starke Heldinnen in Computerspielen einsetzen wird. Sie arbeitet bereits an einer neuen Serie, welche sich mit Kultur und Diskriminierung sowie Vorurteilen im modernen politischen Klima beschäftigen soll.

Anita Sarkeesian schließt Tropes vs. Women in Video Games mit dem Fazit ab, dass sie trotz all des Hasses und der Belästigung, die sie erfahren musste auch Momente genießen konnte, in denen sie zufrieden war, weil sie viele Menschen erreichen konnte - darunter Spiele-Entwickler und Spieler - welche sich Gedanken darüber machten, Frauen auch auf andere Weise in Computerspiele zu integrieren. Die Videoreihe wäre das gefühlsmäßig komplizierte Projekt gewesen, das sie gemacht hätte.

Quelle: Eurogamer