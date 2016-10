Spielemarkt: ​Über eine Million Deutsche bezahlen für Let's Plays

Über eine Million Deutsche bezahlen für Let's Plays Geld. Das geht aus einer Meldung vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU) hervor. "So haben bereits rund 1,15 Millionen Deutsche (8 Prozent der etwa 15 Millionen Let's-Play-Zuschauer hierzulande) ihren Lieblings-Let's-Playern freiwillig Geld in Form von Spenden zukommen lassen. Weitere 3,6 Millionen Deutsche (25 Prozent der knapp 15 Millionen Let's-Play-Zuschauer in Deutschland) können sich vorstellen, Let's Player in Zukunft auf diese Weise zu unterstützen.", heißt es.

Viele YouTuber verdienen ihren Lebensunterhalt mit kostenpflichtigen Kanal-Abonnements, Werbeinnahmen und Merchandise-Artikeln sowie Affiliate-Links. Jeder fünfte Deutsche kenne laut BIU den Begriff "Lets Play". Insgesamt haben knapp 15 Millionen Deutsche Let's Play-Formate gesehen. "Die erfolgreichsten Let's Player sind bei ihrer Zielgruppe längst zu Berühmtheiten geworden, die mit ihren Aufnahmen ihren Lebensunterhalt bestreiten können.", heißt es weiter.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir eine aktuelle Grafik zum Thema für euch angehängt. Zu sehen sind diverse Diagramme mit Statistiken: Der größte Anteil an Let's Play-Zuschauern weißt die Zielgruppe der 16 bis 24-Jährigen auf. Die kleinste Zielgruppe ist die der über 55-Jährigen. Lediglich 8 Prozent haben bereits selbst ein Let's Play aufgenommen, 19 Prozent können sich vorstellen, in Zukunft ein solches Format aufzunehmen. Dank heutigen Technik-Standards ist fast jeder halbwegs Technik-affine Mensch in der Lage, ein solches Video zu produzieren.

BIU-Infos: Der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. ist der Verband der deutschen Computer- und Videospielindustrie. Seine 26 Mitglieder sind Entwickler, Publisher und Anbieter von digitalen Spielen und repräsentieren über 85 Prozent des deutschen Marktes. Der BIU ist beispielsweise Träger der gamescom. Als kompetenter Ansprechpartner für Medien sowie politische und gesellschaftliche Institutionen beantwortet der BIU alle Fragen rund um das Thema digitale Spiele.

Spielemarkt: Über eine Million Deutsche bezahlen für Let's Plays. Quelle: BIU