Tops & Flops 2016: Die Redaktion zieht Bilanz - Video-Special

Welche Spiele haben im Jahr 2016 regelrecht begeistert oder vielleicht einfach nur überrascht? Welche hingegen maßlos enttäuscht? Und wie sind unsere Wünsche für das Jahr 2017? In unserem ganz persönlichen Jahresrückblick in Videoform geben die Redakteure von PC Games, Play4 und Buffed ihre Meinung preis. Felix erinnert sich etwa noch gerne an den brachialen Ego-Shooter Doom zurück, während Christian , der in der Redaktion eigentlich nur mit seinem Nachnamen "Dörre" angesprochen wird, für Konamis Pro Evolution Soccer 2017 schwärmt. Der Herr der Kritiker, Peter, hatte hingegen jede Menge Spaß mit dem Rundenstrategiespiel XCOM 2 und bangte in dem Zusammenhang um das Leben seiner Pixelsoldaten. Buffed-Redakteurin Susanne hat ihre neue Liebe in einem japanischen Rollenspiel gefunden.



Der Autor dieser Zeilen stand für das Video-Special hingegen nicht Rede und Antwort, weil er tief in den Weihnachtsvorbereitungen steckte (redet er sich zumindest ein). Und Chefredakteur Wolf? Tja, der ist seiner alten Sucht (keine Angst, jugendfrei!) verfallen. Einig war sich die Redaktion in puncto Enttäuschung des Jahres. Welches Spiel wir in diesem Zusammenhang auserkoren haben? Das Detail im eingangs erwähnten Video! Über die Weihnachtsfeier und das neue Jahr hinweg versorgen wir euch im Übrigen mit weiteren Rückblicken. Welche (PC-) Spiele aus dem Jahr 2016 haben euch besonders gut gefallen und welche weniger? Nennt uns eure Favoriten unter den Kommentaren. Lesetipp: Welche Spiele kommen 2017 heraus? Mit unseren Release-Listen für PS4 und PC verschafft ihr euch einen Überblick.