Streik: Videospiel-Synchronsprecher legen am Freitag die Arbeit nieder

Aufgrund eines lange laufenden Streits zwischen der amerikanischen Gewerkschaft SAG-AFTRA (Screen Actors Guild and American Foundation of Television and Radio Artists) und der Videospiel-Industrie wird es wahrscheinlich am kommenden Freitag, den 21. Oktober 2016, zu einem Streik der Videospiel-Synchronsprecher kommen. Pünktlich ab Mitternacht werden bekannte Stimmen - darunter Wil Whaton und Jennifer Hale - die Arbeit niederlegen, sofern es in dieser Woche keine Ergebnisse durch Verhandlungen gibt.

Heutige Videospiel-Synchronsprecher arbeiten noch immer nach Richtlinien, die vor knapp 20 Jahren festgelegt wurden. Laut den Synchronsprechern werden darin die heutigen Bedingungen des Jobs sowie die finanzielle Bezahlung nicht mehr realistisch reflektiert. Alle Spiele, die sich bei großen Publishern seit dem 17. Februar 2015 in Entwicklung befinden, werden vom Streik betroffen sein. Dazu gehören bekannte Unternehmen wie Activision, Disney, Electronic Arts, Insomniac Games, Take2, Warner Bros. Games und viele mehr. Weitere Informationen und Details zum kommenden Streik der Videospiel-Synchronsprecher findet Ihr in der veröffentlichten Mitteilung der SAG-AFTRA.

Quelle: Rockpapershotgun