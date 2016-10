Tim L. Cooley hat eine Mission. Er möchte mit Plus Five das "ultimative" Deo für Gamer kreieren. Um diese Herausforderung zu stemmen, setzt er auf die Mithilfe des Schwarms. Im Crowdfunding-Portal Kickstarter bittet er um insgesamt 25.000 US-Dollar. Etwas über eintausend US-Dollar hat er bereits für sein ambitioniertes Projekt einsammeln können, die entsprechende Kampagne läuft noch vier Wochen. "Wir stellen das ultimative Deodorant für Spieler wie dich her! Games erzeugen Eustress [positive Anspannung]. Stress ist gut. Es entsteht durch Aufregung oder wenn du dabei bist, wenn hoffentlich gleich etwas cooles passiert", erklärt Cooley in der Produktbeschreibung.

Er führt fort: "Das im Hinterkopf, entschieden wir uns dabei zu helfen, Eustress besser zu gestalten, indem wir zu diesem Zweck ein Deodorant produzieren, das speziell für diese Augenblicke konzipiert ist. Diese Momente nennen wir einen Epic Win. Wir alle haben sie schon einmal erlebt und sie sind der Grund, warum wir Spiele zocken." Der Produktname Plus Five ist ist an das Rollenspielattribut Charisma angelehnt und soll Gamern im übertragenen Sinne zu dem verhelfen. Einen Deo-Stick können sich Interessierte bereits ab einem Spendenbeitrag von sieben US-Dollar sichern.

Weitere Details zum ungewöhnlichen Deo entnehmt ihr dem Präsentationsvideo am Ende dieser Meldung. Über den Sinn oder Unsinn eines Gamer-Deos lässt sich zweifellos streiten. Größter Haken der Kampagne dürften aber die Versandbedingungen sein: Cooley möchte den Deodorant derzeit augenscheinlich nur an US-Bürger ausliefern. Übrigens hält Cooley Einzelhändler, insbesondere Fachgeschäfte für Comics und Brettspiele, dazu an, sich bei ihm zu melden. "Wir sind der Überzeugung, dass unser Produkt perfekt mit eurem aktuellen Angebot kompatibel ist", schreibt er.

Quelle: Plus Five Kickstarter-Kampagne