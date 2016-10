Gameforge: Mobile Sparte schließt, jeder fünfte Mitarbeiter entlassen

Unangenehme Nachrichten aus der deutschen Spieleindustrie: Gameforge schließt seine Mobile Sparte und entlässt jeden fünften Mitarbeiter. Das geht aus eigenen Angaben des Unternehmens hervor. Rund 90 Mitarbeiter am Standort Karlsruhe müssen laut Angaben die Firma verlassen. Es liegt ein Statement von Alexander Rösner, Gründer und CEO der Gameforge AG, vor. Er erklärt:

"Im PC-Markt, insbesondere für F2P, haben sich in den letzten Jahren interessante Opportunitäten ergeben, während der Mobil-Games-Markt sehr viel härter und unbeweglicher geworden ist. Wir waren weniger erfolgreich als erwartet und ziehen jetzt die Konsequenzen, indem wir uns in allen Bereichen neu aufstellen. Ich bedauere sehr, dass das mit einem Abbau von Stellen zusammen geht, bin aber sicher, dass uns dieser Schnitt zukunftsfähiger macht. Die freigestellten Kollegen werden umfassend und großzügig bei ihrer Suche nach neuen Jobs unterstützt."

Demnach möchte sich das Unternehmen in Zukunft auf das Publishing von PC-Titeln fokussieren. Derzeit beschäftigt die Firma circa 450 Mitarbeiter. Wie bereits beschrieben, sind von den Entlassungen rund 90 Mitarbeiter betroffen. Wie es mit letzteren weitergeht, steht noch in den Sternen. Wie CEO Alexander Rösner allerdings in Aussicht gestellt hat, sollen die Betroffenen bei der Suche nach neuen Beschäftigungen unterstützt werden. Wie das aussehen soll, wird in der Stellungnahme nicht erwähnt. Die gesamte Meldung zu den Gameforge-Entlassungen lest ihr auf der Website von Mediabiz. Spielt ihr Mobile oder Browsergames? Schreibt eure Meinung die Comments am Ende dieser Zeilen.