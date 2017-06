Making Games Conference und Games Bavaria Munich gehen Partnerschaft ein

Vom 25. bis 26. Oktober 2017 findet erstmals die Making Games Conference in Rahmen der Medientage in München statt. Besucher dürfen sich in diesen zwei Tagen auf verschiedene Master Classes freuen, in denen verschiedene Experten über die Themen Game Design, Technologie, Storytelling und Virtual Reality sprechen werden. Knapp vier Monate vor dem Start hat die Computec Media Group nun eine Partnerschaft mit Games Bavaria Munich bekannt gegeben.

Im Rahmen der Kooperation wird Games Bavaria Munich insgesamt zwei Master Classes während der Making Games Conference veranstalten. Dabei handelt es sich um Kalle Kaivola und Hendrik Lesser, COO und CEO von remote control productions. Johannes Roth (Vorstand von Games Bavaria Munich) sagt zur Partnerschaft: "Die Förderung der Aus- und Fortbildung in der Gamesbranche ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir freuen uns deshalb sehr über unsere Partnerschaft mit der Making Games Conference, auf der wir unser Wissen mit Interessierten und dem Nachwuchs teilen können."

Auch Hans Ippisch (CEO der Computec Media Group) freut sich auf die Kooperation: "Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Games Bavaria Munich. Dadurch gewinnt die Making Games Conference weiter an Format - insbesondere wird die Premiere am Standort München deutlich gestärkt." Zu den weiteren Partnern der Making Games Conference gehören der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie sowie die Medientage München. Weitere Informationen zur Making Games Conference findet Ihr auf der offiziellen Webseite.