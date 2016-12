Konsolen-Spiele im Dezember 2016: Monatsvorschau mit The Last Guardian, Stardew Valley und mehr

Das Spiele-Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen. Dass auch im Dezember noch das eine oder andere Spiele-Highlight bevorsteht, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das unten angefügte Video. In unserer Monatsvorschau stellen wir euch die wichtigsten Spiele vor, die im Dezember 2016 für die Konsolen erscheinen. Zu den größten Highlights des Monats zählt zweifelsohne The Last Guardian für PlayStation 4. Das jahrelang in Entwicklung befindliche Abenteuer schafft es am 7. Dezember endlich in die Regale. Die ersten Spielerberichte fallen durchaus positiv aus.

Wenig später erscheint mit Stardew Valley ein weiteres Highlight. Die im Februar für PC veröffentlichte Bauernhofsimulation kommt am 14. Dezember auch für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt. Stardew Valley zählt zu den größten Überraschungen des Jahres. Ein Blick auf die Konsolenversionen dürfte sich also lohnen. Das Spiel erscheint für knapp 15 Euro auf PS4 und Xbox One. Im nächsten Jahr dürfte eine Version für Nintendo Switch folgen.

Bereits am 2. Dezember erscheint Steep. Gemeinsam mit Freunden erkundet ihr im Extremsportspiel verschiedene Berge wie den Mont Blanc oder das Matterhorn. Anschließend könnt ihr einen Startpunkt nach Wahl festlegen und von dort etwa per Ski oder Snowboard eine waghalsige Abfahrt beginnen. Je nach Erfahrung des Spielers wird es zudem festgelegte Kurse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Auswahl geben. Zu den weiteren Spielen im Dezember 2016 zählen etwa Die Zwerge und die dritte Staffel von The Walking Dead.