Der Herbst ist ins Land gekehrt und es geht langsam aber sicher auf das Weihnachtsgeschäft 2016 zu. Traditionell ist das die Zeit, in der viele große Titel ihren Weg auf den Markt finden. So auch dieses Jahr erneut. Im September 2016 ist für Konsolen-Spieler einiges an guter Kost für jeden Geschmack dabei. Neben bekannten Triple-A-Action-Blockbustern und Hit-Kandidaten wie Call of Duty: Infinite Warfare, Watch Dogs 2 oder Dishonored 2 werden Spieler auf Konsolen mit großen und kleinen Games aus vielen Genre bedient.

Für Rollenspieler steht Final Fantasy 15 ab Ende November für die PS4 und Xbox One bereit. Im nächsten Abenteuer und einem der am heißesten erwarteten Rollenspiele des Jahres aus dem Hause Square Enix. In Final Fantasy 15 verschlägt es euch in die Welt Eos, wo ihr die Rolle von Noctis übernehmt, dem Kronprinzen des Königreich Lucis.

Zweirad-Fans dürfen sich bei Moto Racer 4 wieder den Helm aufsetzen und sich online und offline in verschiedenen Umgebungen auf abwechslungsreichen Strecken austoben. Retro-Fans sollten sich Road Rage anschauen, das brachiale Arcade-Motorrad-Action in einer offenen Welt bietet und sehr an den Arcade-Klassiker Road Rash erinnert.

Fans von Point-and-Klick-Adventures dürfen den Zeigefinger bei Yesterday Origins glühen und die grauen Zellen arbeiten lassen. Das Adventure von den Runaway-Machern Pendulo Studios erzählt die spannende Geschichte des geheimnisvollen John Yesterday weiter. Die Zombie-Saga von The Walking Dead setzt sich mit Season 3: A New Frontier und einer fast erwachsenen Clementine fort. Das Geschehen spielt fast vier Jahre nach dem Ausbruch in Season 1.

Diese und viele weitere Spiele, die im November 2016 für PS4, PlayStation VR, Xbox One, Nintendo 3DS und weitere Konsolen erscheinen, seht ihr nachstehend in der Video-Übersicht. Welche Titel stehen bei euch diesen Monat auf dem Einkaufszettel? Nutzt doch die Kommentarfunktion und lasst es die Community und uns wissen!