Digitale Video- und Computerspiele haben im Jahr 2016 einen Gesamtumsatz von rund 91 Milliarden US-Dollar generiert. Diese Informationen gehen aus einem neuen Bericht des Marktforschungsunternehmens SuperData Research hervor. Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich lediglich auf die Verkäufe im digitalen Bereich - Verkäufe aus dem Einzelhandel wurden nicht mit einberechnet. Mit einem Anteil von 40,6 Milliarden US-Dollar dominieren Mobile-Spiele den weltweiten Digitalmarkt. Titel wie Monster Strike erzielten einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar. Auch Pokémon GO und Clash Royale gehören zu den Spitzenreitern im Mobile-Bereich.

Der digitale PC-Markt ist mit 35,8 Milliarden US-Dollar am Gesamtumsatz im Jahr 2016 beteiligt. Besonders Free-2-Play-Spiele sind mit 18,6 Milliarden US-Dollar für mehr als die Hälfte des Umsatzes verantwortlich. Die Top 5 der umsatzstärksten Titel sind dabei: League of Legends (1,7 Mrd. Dollar), Dungeon Fighter Online (1,1 Mrd. Dollar), Crossfire (1,1 Mrd. Dollar), World of Tanks (0,4 Mrd. Dollar) und Dota 2 (0,26 Mrd. Dollar). Darüber hinaus gibt es einen Einblick in die digitalen Umsätze weiterer PC-Spiele. Dazu gehören Overwatch mit 585,6 Millionen US-Dollar und Counter-Strike: Global Offensive mit 257,2 Millionen US-Dollar. Auch Guild Wars 2 (91 Mio. Dollar), Minecraft (88,7 Mio. Dollar) und Fallout 4 (74,9 Mio. Dollar) werden im Bericht erwähnt.

Mit 6,6 Milliarden US-Dollar Umsatz liegt der digitale Konsolen-Markt noch vor dem VR-Markt mit 2,8 Milliarden US-Dollar. SuperData behauptet, dass die hohen Hardware-Kosten sowie fehlende AAA-Titel und die auftretenden Lieferschwierigkeiten einen negativen Einfluss auf den Absatz hatten. Das Marktforschungsunternehmen erwartet jedoch, dass sich im kommenden Jahr neben Sony auch HTC auf dem VR-Markt durchsetzen wird. Der Bereich eSport konnte in 2016 einen Gesamtumsatz von 0,9 Milliarden US-Dollar generieren.

Quelle: SuperData Research