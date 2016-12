In Game Royale 2: The Secret of Jannis Island, dem Nachfolger von Game Royale: Jäger der verlorenen Glatze, schlüpft ihr erneut in die Rolle von TV-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann und erwacht auf einer einsamen Insel. In klassischer Point-and-Klick-Manier gilt es dann zu überleben und Hilfe zu suchen. Erstmalig in der Spieleserie übernehmt ihr in Game Royale 2 die Rolle von Böhmermanns Sidekick William Cohn. Auch der Beefträger aka Florentin Will, Ralf Kabelka und Larissa Paris aka Larissa Rieß sind im zweiten Teil des Game Royale wieder mit dabei.

Während der erste Teil von Game Royale LucasArts' klassiches Adventure Indiana Jones als Vorbild hatte, greift Game Royale 2 auf The Secret of Monkey Island zurück und ist an das Spiel rund um den bekannten Möchtegern-Piraten Guybrush Threepwood angelehnt. Auch Seitenhiebe auf den türkischen Präsidenten Erdogan sind an Bord des Adventures.

Features von Game Royale 2: The Secret of Jannis Island

Von den Machern von "Jäger der verlorenen Glatze"

Vereinfachte One-Click Steuerung

Doppelt so viele spielbare Figuren und drei Gags mehr, als wie im ersten Teil

Sehr gute Ingame-Grafik (fast wie gerendert)

Garantiert bis zu 3 Wochen keine Sozialkontakte (wegen zu viel Spielspaß!)

Neue und verbesserte Entscheide dich!-Fragen und andere lustige Ideen!

Game Royale 2: The Secret of Jannis Island steht aktuell im Browser zur Verfügung, soll aber ab dem 22. Dezember 2016 auch auf Steam sowie für mobile iOS- und Android-Geräte angeboten werden. Was ihr von Game Royale 2: The Secret of Jannis Island haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen.

Quelle: NEO Magazin Royale