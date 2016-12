In den vergangenen Jahren wurde das Motion-Capturing-Studio Imaginarium - gegründet von Gollum-Darsteller in Der Herr der Ringe Andy Serkis und Jonathan Cavendish - bekannt durch die Zusammenarbeiten mit Ryse: Son of Rome, Battlefield 1 und Squadron 42, der sich noch in Entwicklung befindende Einzelspieler-Ableger von Star Citizen. Nun möchte das Unternehmen allerdings auch selbst als Spieleentwickler auf dem Markt tätig sein und arbeitet derzeit an einem bisher unbekannten ersten Projekt. Andy Serkis arbeitete bereis mit Ninja Theory an Heavenly Sword und übernahm die Hauptrolle in Enslaved: Odyssey to the West. Bislang gibt es keine Details zum kommenden Titel von Imaginarium, allerdings soll das Spiel bereits Anfang des Jahres 2017 offiziell enthüllt werden.

Speziell für die kommenden Pläne im Gaming-Bereich hat das Unternehmen mit Gina Jackson einen Head of Games eingestellt. Jackson war bereits für verschiedene Unternehmen tätig, darunter Eidos, Nokia und die NextGen Skills Academy. Derzeit sucht das Unternehmen auf der eigenen Webseite nach vielen Mitarbeitern für das kommende Projekt. Das Spiel soll "aktuelle Technik mit einer Next-Gen-Geschichte" verbinden und besonders durch die Motion-Capturing-Optionen vor Ort profitieren. Gina Jackson möchte die Verbindung zwischen Filmen und Spielen weiter fördern, weil beide Medien noch viel voneinander lernen können, wie sie in einem Gespräch mit Gamesindusty verraten hat.

Quelle: Gamestar