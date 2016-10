Spielemarkt: ​Digital-Umsätze im August 2016 - No Man's Sky erfolgreich

Die weltweiten Verkäufe von digitalen Spieleangeboten betrug im August 2016 mehr als 6,1 Milliarden Dollar. Diese Statistik schließt logischerweise alle Box-Käufe aus. Das berichtet das Marktforschungsunternehmen Superdata. im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 11 Prozent. Betrachtet man nur die Konsolenverkäufe, stieg der Umsatz um satte 16 Prozent auf einen Wert von 399 Millionen Dollar. Auf dem PC sieht es noch besser aus. Hier steht ein Plus von 21 Prozent auf 401 Millionen Dollar.

Der mobile Markt gewinnt dank Pokémon GO ebenfalls. Insgesamt 16 Prozent mehr Umsatz konnte man in der mobilen Sparte verbuchen. Das ist ein Gesamtumsatz von 3,04 Milliarden Dollar. Um vier Prozent nach unten ging es für den Pay-to-Play-MMO-Markt, der lediglich Abonnements berücksichtigt (226 Millionen Dollar). Die Einnahmen der Social-Games stagnierten und gingen um zwei Prozent zurück (601 Millionen Dollar). No Man's Sky zeigt sich indes ebenfalls erfolgreich. Insgesamt stehen mehr als 78 Millionen Dollar an digitalen Einnahmen auf der Rechnung für PS4- und PC-Verkäufe.

Prognosen gehen davon aus, dass der Markt der digitalen Sammelkartenspiele in den nächsten zwei Jahren weiter wachsen wird. Auch die Spiele von Blizzard Entertainment seien vor allem in China auf Wachstumskurs. So hat sich Overwatch ungefähr drei Millionen Mal seit dem Launch im Mai 2016 verkauft. Es sollen mehr Verkäufe getätigt worden sein, als beim Inhouse-Konkurrenten Diablo 3. Circa 40 Prozent aller Digital-Verkäufe von Overwatch im August 2016 kamen direkt aus China. In Sachen World of Warcraft hat sich im asiatischen Raum ebenfalls etwas getan: Hier setzt man in Zukunft auf ein Abo-Modell. Bislang mussten Spieler hier stundenweise für Spielzeit bezahlen.

Quelle: SuperData Research