Black Friday bei Spiele-Publishern: Deals, Sales, Gratis-Spiele - Schnäppchen-Überblick

Der Black Friday steht vor der Tür. Passend zum Schnäppchentag in den USA reduzieren viele Videospiele-Publisher die Preise ihrer aktuellen Highlights. Aufmerksame Leser haben die vielen Sales in den vergangenen Tagen sicherlich schon bemerkt - Hersteller wie Electronic Arts, Sony und Microsoft liefern sich mit ihren Angeboten einen wahren Wettkampf. Zur besseren Übersicht fassen wir nachfolgend die aktuellen Deals der Publisher zusammen.

Ein Blick auf Amazon.de kann sich derzeit übrigens ebenfalls lohnen: Der Online-Händler reduziert während der aktuellen Cyber-Monday-Woche die Preise Tausender Artikel. Täglich winken neue Angebote aus den Bereichen Spiele, Filme und Technik. Wer beispielsweise auf der Suche ist nach einer neuen Konsole oder einem neuen Monitor, dürfte beim Cyber Monday fündig werden.

Sony: Mega-Rabatt-Wochenende im PlayStation Store

Sony reduziert die Preise zahlreicher Highlights auf PS4, PS3 und PS Vita. Quelle: de.playstation.com Sony lockt mit einem groß angelegten Deal zum Black Friday. Spieler auf PS4, PlayStation 3 und PS Vita sollten derzeit im PlayStation Store vorbeischauen. Denn dort sind die Preise zahlreicher Spiele-Highlights im Preis gesenkt. Zu den Angeboten zählt beispielsweise Watch Dogs 2, das es in der Deluxe Edition den kommenden Tagen für 44,99 Euro gibt. Darüber hinaus warten unter anderem folgende PS4-Angebote: Battlefield 1 für 49,99 Euro, FIFA 17 für 41,99 Euro, Titanfall 2 für 39,99 Euro, GTA 5 für 34,99 Euro, Metal Gear Solid 5 - The Definitive Experience für 17,99 Euro, No Man's Sky für 34,99 Euro, Star Wars: Battlefront für 14,99 Euro, XCOM 2 für 29,99 Euro, Borderlands - The Handsome Collection für 16,99 Euro, Dirt Rally für 14,99 Euro und Uncharted 4 - Deluxe Edition für 44,99 Euro.

>> Hier geht's zu den Sony-Deals

Microsoft senkt Preise für Highlights auf Xbox und Windows 10

Xbox-Spieler sollten unbedingt im Xbox Games Store vorbeischauen. Quelle: Microsoft Auch Microsoft reduziert anlässlich des Black Fridays die Preise zahlreicher Spiele. Im Xbox Store lassen sich beim Kauf aktueller Spiele für Xbox One und Xbox 360 bare Goldtaler sparen. Für Xbox One winken derzeit Preisnachlässe unter anderem auf FIFA 17, Battlefield 1, NBA 2K17, Gears of War 4, Overwatch und Forza Horizon 3. Mitglieder von Xbox-Live-Gold erhalten während des Angebotszeitraums weitere Nachlässe. Bis zum 28. November sind außerdem ausgewählte Xbox-360-Spiele reduziert, darunter Highlights wie Red Dead Redemption, FIFA 17, Skate 3 und GTA 5. Windows-10-Spieler sollten im Windows Store vorbeischauen. Denn dort gibt's derzeit kräftige Preisnachlässe auf Forza Horizon 3 und Gears of War 4. Ein Blick lohnt sich.

>> Hier geht's zu den Microsoft-Angeboten

Ubisoft: Großer Black Friday Sale im Ubi-Shop

Bis zum 29. November 2016 sind im Ubisoft-Shop zahlreiche Spiele-Highlights des Publishers im Preis gesenkt. Im Rahmen der Angebotstage gibt's beispielsweise die Assassin's Creed Syndicate Big Ben Collector's Case Edition ab 47,58 Euro - eine Ersparnis von 66 Prozent. Aufbaustrategie-Fans greifen bei der Königsedition von Anno 2205 zu, die es derzeit für 24,99 Euro zu kaufen gibt. Hinzu kommen Angebote für Tom Clancy's Rainbow Six Siege (ab 19,99 Euro), Die Siedler 6 Gold Edition (7,49 Euro), Tom Clancy's The Division Gold Edition (ab 39,99 Euro), Might and Magic Heroes 7 Collector's Edition (ab 49,99 Euro) und Far Cry Primal (ab 24,99 Euro). Übrigens: Wer im Sale die Watch Dogs 2 - The Return of Dedsec Collector's Case Edition für PS4 oder Xbox One kauft, erhält für 1 Euro die Dedsec Edition dazu.

Übrigens: Schaut auch bei Ubisofts 30-tägiger Geschenkaktion vorbei! Bis zum 23. Dezember verschenkt der französische Publisher und Entwickler Spiele, Weihnachtsdekorationen und andere digitale Goodies. Anlass ist nicht nur das bevorstehende Weihnachtsfest, sondern auch das 30-jährige Jubiläum, das Ubisoft in diesem Jahr feiert.

>> Hier geht's zu den Ubisoft-Angeboten

Origin: Electronic Arts lockt im Cyber Sale auf Origin mit Angeboten

Schnäppchenjäger auf Origin sparen derzeit reichlich Bares beim Kauf von PC-Spielen wie Battlefield 1, FIFA 17 und Titanfall 2. Electronic Arts verspricht Rabatte von bis zu 75 Prozent. Während die Fußballsimulation FIFA 17 derzeit 35,99 Euro kostet, lässt sich Battlefield 1 aktuell für 39,99 Euro erwerben. Die digitale PC-Version von Titanfall 2 kostet ebenfalls 39,99 Euro. Hinzu kommen Angebote für Die Sims 4, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, Star Wars: Battlefront und Mirror's Edge Catalyst.

>> Hier geht's zu den Angeboten bei Origin

Blizzard: Herbst-Sale mit Rabatten auf Overwatch, WoW und Starcraft 2

Blizzard senkt in einem Herbst-Sale die Preise seiner aktuellen Spiele. Im Angebot befindet sich etwa Overwatch. Den Mehrspieler-Shooter schießt ihr derzeit schon für 34,99 Euro (PC-Version). PlayStation-4-Spieler sollten unterdessen einen Blick in den PlayStation Store werfen. Auch dort lässt sich beim Kauf von Overwatch Geld sparen: Die Origins Edition steht auf PS4 für 39,99 Euro bereit - eine Ersparnis von 42 Prozent. Auf Xbox One lässt sich Overwatch aktuell für 48,99 Euro kaufen. Goldmitglieder von Xbox Live zahlen 41,99 Euro. Blizzard reduziert außerdem den Preis von World of Warcraft: Das Online-MMORPG kostet aktuell 4,99 Euro statt 14,99 Euro. Für Starcraft-Fans ist ebenfalls etwas dabei: Blizzard senkt die Preise für Wings of Liberty (9,99 Euro), Heart of the Swarm (9,99 Euro) und Legacy of the Void (19,99 Euro).

>> Hier geht's zu den Blizzard-Angeboten

Steam: Mehr als 12.000 Spiele im Angebot

Steam lockt mit Tausenden Angeboten im Herbst Sale. Quelle: Steam Valve startet auf Steam seinen groß angelegten Herbst Sale. Mehr als 12.000 Spiele sollen bis zum 29. November im Preis gesenkt sein. Reduziert sind beispielsweise ARK: Survival Evolved, Grim Dawn, Spiele der Batman-Serie, PES 2017, Spiele aus der Civilization Serie, Cities Skylines, Battlerite, Spiele aus der Grand Theft Auto Reihe und Inside. Die jeweiligen Highlights findet ihr im Steam-Store direkt auf der Startseite.

>> Hier geht's zu den Steam-Angeboten

GOG: Black Friday Sale

Black Friday bei GOG: Die Downloadplattform winkt bis zum 27. November mit allerhand Schnäppchen und Rabattaktionen. Mit dabei sind beispielsweise die beiden Playdead-Spiele Inside und Limbo. Letzteres ist über GOG Connect kostenlos erhältlich. Zu den im Preis reduzierten Spielen zählen außerdem Shadow Warrior 2 (25 Prozent günstiger), Divinity: Original Sin Enhanced Edition (50 Prozent günstiger), Vampire: The Masquerade - Bloodlines (75 Prozent im Preis gesenkt) und Kerbal Space Program (40 Prozent Nachlass).

>> Hier geht's zu den Angeboten auf GOG



Amazon Cyber Monday: Tausende Angebote bis zum 28. November

Amazon startet mit der Cyber Monday-Woche ins Weihnachtsgeschäft. Bis zum 28. November senkt der Online-Händler die Preise Tausender Artikel. Täglich warten neue Angebote auf euch - auch aus den Bereichen Spiele, Filme und Technik. In unserem großen und stets aktualisierten Schnäppchenjäger picken wir die jeweils aktuellen Highlights des Tages heraus und stellen sie euch optisch aufbereitet vor. Wer auf der Suche ist nach Konsolen, Monitoren, Hardware oder Games, der wird beim Cyber Monday garantiert fündig. Schnell sein kann sich lohnen: Auch in diesem Jahr gibt's etliche Blitzangebote, die zu einer bestimmten Zeit laufen schon nach wenigen Minuten ausverkauft sein könnten. Schaut also in unserem Schnäppchenführer vorbei, um die aktuellen Uhrzeiten der Angebote zu erfahren.

>> Hier geht's zum Cyber Monday auf Amazon

Nintendo: Cyber Deals am 25. November

Auch Nintendo kündigt Deals zum Black Friday an. Allerdings ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar, welche Spiele das japanische Unternehmen im Preis reduziert. Ein Blick in den eShop auf Wii, Wii U und Nintendo 3DS dürfte sich aber lohnen. Denn Nintendo gab über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt, dass am 25. November 2016 Rabatte von bis zu 40 Prozent winken.

Kostenlos spielen: FIFA 17 und The Elder Scrolls Online

Neben den zahlreichen Sales warten am bevorstehenden Wochenende (26./27. November) auch Probepartien in aktuellen Spiele-Highlights auf euch. Electronic Arts gab beispielsweise bekannt, dass sich FIFA 17 kostenlos zocken lässt. Die Gratis-Testphase läuft vom 24. November, 19 Uhr bis zum 28. November, 8:59 Uhr. Teilnehmen dürfen Besitzer von PS4 und Xbox One. FIFA 17 kann im erwähnten Zeitraum vollumfänglich gespielt werden - zumindest fast. Für den Story-Modus The Journey gilt das nämlich nicht. Von diesem ist nur ein Teil enthalten. Während der Free Trial erspielte Fortschritte werden bei anschließendem Kauf von FIFA 17 übernommen.

Auch Bethesda lädt Spieler zu einem Gratis-Wochenende ein. Das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online lässt sich ab sofort und bis zum 28. November, um 5:59 Uhr, kostenlos auf der aktuellen Microsoft-Konsole erleben. Einzige Voraussetzung: eine aktive Mitgliedschaft beim kostenpflichtigen Microsoft-Dienst Xbox Live Gold. Um den TESO-Client herunterzuladen, sucht ihr im Xbox Store The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Sobald der Download abgeschlossen ist, könnt ihr sofort loslegen. Neue Spieler profitieren und erhalten 500 Kronen, die nach der Kontoerstellung für ein beliebiges Angebot aus dem Kronen-Shop genutzt werden können.