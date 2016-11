Auch in diesem Monat verleiht der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. den sogenannten "BIU Sales-Award" an die erfolgreichsten Spiele, die in Deutschland verkauft worden sind. Im Oktober 2016 haben es insgesamt drei verschiedene Titel zu einer Auszeichnung in Platin geschafft - dabei handelt es sich um Battlefield 1, Mafia 3 und den Landwirtschafts-Simulator 17. Der Preis wird an alle Spiele verliehen, die über 200.000 Exemplare auf einer Plattform absetzen können.

Der Weltkriegs-Shooter von Entwicklerteam DICE und Publisher Electronic Arts wurde innerhalb weniger Tage über 200.000 Mal auf der PlayStation 4 verkauft. Mit Mafia 3 hat es auch das Entwicklerteam von Hangar 13 gemeinsam mit Publisher 2K Games auf insgesamt 200.000 verkaufte Einheiten für PlayStation 4 gebracht. Kurz vor dem Ende des Monats erreichte auch die PC-Version von Landwirtschafts-Simulator 17 die Marke von 200.000 Exemplaren, weshalb sich das Entwicklerstudio Giants Software über die Auszeichnung in Platin freuen darf. Der BIU Sales-Award wird seit dem Jahr 2008 an die erfolgreichsten Spiele verliehen. Die Verkaufszahlen werden von der GfK Entertainment GmbH zur Verfügung gestellt.

Quelle: BIU