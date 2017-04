Spielemarkt: 74 Prozent aller Käufe in den USA sind bereits digital

Die Entertainment Software Association (ESA) hat in dieser Woche ihren jährlichen Bericht zur Spielebranche veröffentlicht, der den steigenden Erfolg von Video- und Computerspielen in den USA präsentiert. Seit 2010 steigt der Gesamtumsatz der Branche in den Vereinigten Staaten Jahr für Jahr auf ein neues Rekordhoch. Und auch in 2016 konnte mit einem Umsatz von 24,5 Milliarden US-Dollar die Summe aus dem Vorjahr um eine Milliarde überstiegen werden. Berechnet man in diese Zahl alle Hardware-Verkäufe, VR sowie Accessoires mit ein, dann steigt der Gesamtumsatz auf 30,4 Milliarden US-Dollar.

Auch wenn die Gesamtsumme jedes Jahr neue Höhen erreicht, sinken die Verkaufszahlen auf dem physischen Markt. Stattdessen nimmt der digitale Sektor immer mehr des Umsatzes ein. Alleine im Jahr 2016 waren bereits 74 Prozent aller Verkäufe in den USA digital. Dazu zählen Vollversionen, Abonnements, DLC sowie Mobile-Inhalte. Die Spiele-Industrie hat im vergangenen Jahr für 65.000 Jobs in den Vereinigten Staaten gesorgt. Insgesamt 2.322 Entwicklerstudios sowie 526 Publisher sind über das Land verteilt. Den vollständigen Bericht der ESA findet Ihr hier. Weitere Meldungen zum Spielemarkt gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers