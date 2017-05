Spiele-Releases PC im Mai 2017 - mit Prey, The Surge, Strafe und vielen mehr

15:18

05.05.2017 um 15:15 Uhr Die Spiele-Releases im Mai 2017 in der Video-Übersicht! Mit Prey, Strafe, Bounty Train, The Surge, Reservoir Dogs: Bloody Days, Endless Space 2, Skylar & Plux, Steel Division Normandy 44, Impact Winter, Mirage: Arcane Warfare, Starpoint Gemini: Warlords, Everspace, Friday the 13th, Get Even, Rime, Sudden Strike 4, Don't Knock Twice, Star Trek: Bridge Crew, The Long Journey Home und NBA Playgrounds.

