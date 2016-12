Spiele-Enttäuschungen 2016: Die größten Hoffnungstöter des Jahres

21.12.2016 um 10:24 Uhr Technik-Probleme am PC, seltsame Verkaufsmodelle, lieblose Remaster, zu schnell veröffentlichte Spiele, No Man's Sky, The Division, Mafia 3 und mehr - unser Rückblick lenkt den Blick noch einmal auf die größten Gute-Laune-Dämpfer des Jahres. Seid ihr mit unserer Liste der Spiele-Enttäuschungen 2016 einverstanden oder habt ihr eine andere Meinung?

